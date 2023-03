Teaser do ‘Plano Mestre Parte 3’

O CEO da Tesla, Elon Musk, posa para uma foto em Austin, Texas, em 7 de abril de 2022. As empresas de veículos elétricos também se aventuraram no armazenamento de baterias.

A fabricante de veículos elétricos Tesla está programada para realizar uma apresentação do dia do investidor na quarta-feira em Austin, Texas, às 15h, horário local. O CEO Elon Musk prometeu compartilhar seu “Master Plan 3” e discutir como a Tesla planeja enfrentar a crescente concorrência.

Musk escreveu em um Tweetar Em 7 de fevereiro de 2023, “Plano Diretor 3, um caminho para um futuro de energia totalmente sustentável para a Terra, será entregue em 1º de março. O futuro é brilhante!”

Seu ambicioso plano mestre Duas mãos Lançado em 2016 e não totalmente implementado. Abrange quatro objetivos principais:

“Crie telhados solares impressionantes com armazenamento de bateria perfeitamente integrado”

“Expandir a linha de produtos de veículos elétricos para atender a todos os segmentos-chave”

“Desenvolva habilidades de direção autônoma que são 10 vezes mais seguras do que as manuais com o aprendizado de grandes frotas”

“Dirigir seu carro para ganhar dinheiro quando não estiver usando”

No Twitter, Tesla anunciou Sua apresentação estará disponível ao vivo para os stakeholders luz de redeA empresa tradicionalmente transmitia seus eventos, mas também no Twitter.

Musk adquiriu a empresa de mídia social com sede em São Francisco por US$ 44 bilhões em outubro de 2022, vendendo cerca de US$ 23 bilhões de suas ações da Tesla para financiar o negócio. Ele pode revelar mais detalhes sobre como os dois planejam trabalhar juntos.

Como a CNBC noticiou anteriormente, Musk tem vários acordos com Tesla, SpaceX e Boring Co. Ele autorizou executivos e engenheiros a trabalharem para ele no Twitter.

O presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, disse em uma coletiva de imprensa na terça-feira, antes do Dia do Investidor de 2023, que a Tesla concordou em construir uma grande fábrica em Monterrey, no México. Ele também disse que a Tesla concordou em usar água reciclada e tomar outras iniciativas para lidar com a escassez de água na região.

Espera-se que a empresa revele mais sobre esta e outras instalações, incluindo sua fábrica em Xangai e novas fábricas fora de Austin, Texas e Berlim.

Os investidores estão se perguntando quando a Tesla entregará um veículo elétrico novo e mais caro e quando a empresa cumprirá sua promessa de longa data de tecnologia sem motorista.

Em 2020, no evento Tesla’s Battery Day, Musk provocou a possibilidade de ambos: “Em cerca de três anos, acreditamos que podemos construir um veículo elétrico de $ 25.000 totalmente autônomo”.

Musk vem prometendo um verdadeiro carro autônomo desde 2016. Embora a empresa ainda não tenha concluído o cross-country, Musk disse mais tarde que uma demonstração sem motorista seria possível até o final de 2017.

Em fevereiro, os reguladores federais de segurança automotiva nos EUA e a Tesla anunciaram um recall voluntário de 362.758 veículos. Em um lembrete de segurança Perceber, A Tesla e a National Highway Traffic Safety Administration alertaram que o software de assistência ao motorista, comercializado como beta totalmente autônomo, pode fazer com que os veículos da Tesla violem as leis de trânsito e causem acidentes. (A empresa planeja oferecer uma correção por meio de uma atualização de software over-the-air.)

Apesar dos atrasos da empresa na tecnologia sem motorista, as ações da Tesla se recuperaram de uma queda em 2022 e subiram mais de 60% no acumulado do ano.

De acordo com Ortex, um rastreador de juros a descoberto, “o rali de 19% da TSLA em fevereiro ajudou os ursos da TSLA a acumular perdas depois de dar aos vendedores a descoberto um ganho de $ 4,5 bilhões em janeiro. De acordo com estimativas da ORTEX, as vendas a descoberto da TSLA registraram perdas de $ 3 bilhões em fevereiro. perda curta do mês por uma margem significativa (# NVDA com uma perda de $ 1,5 bilhão para 2 shorts).”

Os analistas da Mizuho Securities mantiveram uma classificação de compra para as ações da Tesla antes do Investor Day, vendo a Tesla em uma posição de liderança no crescente mercado de veículos totalmente elétricos. Em uma nota que escreveram no início desta semana, eles disseram: “No curto prazo, vemos uma força contínua na participação de mercado da TSLA, mas também vemos EVs concorrentes mais baratos chegando ao mercado que têm o potencial de corroer a participação da TSLA no mercado de EV dos EUA. .”

Atualmente, o mais barato disponível é o sedã Tesla Model 3, que custa cerca de US$ 43.000, escreveram eles. Atualmente, sete modelos de outras montadoras têm preços mais baixos do que isso, observou Mizhuo.

Os analistas da Connagard Genie conduziram uma pesquisa para ver o que o público da Tesla esperava durante a apresentação do dia do investidor na quarta-feira. Muito se espera sobre a “plataforma de veículos de próxima geração” e detalhes sobre os planos de mineração da Tesla, bem como uma atualização na previsão de volume de veículos de longo prazo da Tesla até 2030.

Esta história está se desenvolvendo, volte para atualizações.

— Michael Bloom da CNBC contribuiu para este relatório.