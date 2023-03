5 coisas para saber antes que os mercados de ações abram na quarta-feira, 1º de março

Os mercados entram em março após um fevereiro difícil.

General Motors demite 500 funcionários assalariados

A Lowe’s é a mais recente varejista a oferecer uma perspectiva de vendas cautelosa.

Aqui estão as notícias mais importantes para os investidores começarem seu dia de negociação:

É hora de limpar a lousa com um novo mês. Com um fevereiro sombrio nos livros, os investidores estão se perguntando o que março pode trazer. Após o fechamento do mês passado, o Dow caiu 4,2% e está negativo no ano. Apesar das quedas de 2,6% e 1,1% em fevereiro, respectivamente, o S&P 500 e o Nasdaq seguem positivos para 2023. Na quarta-feira, os investidores analisarão mais dados econômicos e relatórios de ganhos da varejista de materiais de construção Lowe’s e da rede de varejo Kohl’s. Acompanhe as atualizações do mercado ao vivo.

A empresa demitiu cerca de 500 funcionários assalariados, apenas algumas semanas depois que os executivos da General Motors disseram que não planejavam demissões. Os cortes vêm com base em análises de desempenho e fazem parte dos planos da empresa de reduzir custos em US$ 2 bilhões nos próximos dois anos. As demissões afetam “um pequeno número de executivos globais e funcionários classificados após nossa calibração de desempenho mais recente”, de acordo com informações internas da empresa. Até recentemente, a indústria automobilística evitava demissões, com grandes empresas de tecnologia dominando as notícias sobre cortes de empregos. No mês passado, a Ford, rival da GM, disse que cortaria cerca de 3.800 empregos na Europa. READ QB de Birdy 49ers, Trae Lance é um 'erro', diz especialista da ESPN

É a Lowe’s que se juntou à marcha de alerta do varejo. O varejista de materiais de construção seguiu a rival Home Depot e os gigantes Walmart e Target ao oferecer uma orientação de vendas conservadora para o ano. Concentrando-se especificamente na melhoria da casa, a Lowe’s e a Home Depot se encontram em um ponto particularmente sombrio. As taxas de hipoteca são altas (veja abaixo), o que pressiona o mercado imobiliário, que exige mais ênfase em reformas, pois mais pessoas permanecem em suas casas atuais. Ainda assim, muitos usaram dinheiro de estímulo pandêmico, patrimônio líquido ou outras economias para melhorar suas casas nos primeiros dias da Covid.

Por um tempo, você pode ver alguns brotos verdes antes da temporada de vendas da primavera. Mas, fevereiro Quando visse sua sombra no dia 2, o pássaro terrestre marcaria mais seis semanas de inverno no mercado imobiliário. Em cerca de um mês, as taxas de hipoteca aumentaram meio por cento, aumentando a demanda por hipotecas para comprar uma casa. Ausente há 28 anos. De acordo com a Mortgage Bankers Association, os pedidos de hipoteca para comprar uma casa caíram 6% na semana. A demanda caiu 44% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando as taxas estavam na faixa de 4%. Saiba mais sobre os dados mais recentes sobre hipotecas de Diana Olig, da CNBC. READ LeBron James e Giannis Antetokounmpo foram eleitos capitães do All-Star

