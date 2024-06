Kaitlyn Clark e Angel Reese podem ingressar no WNBA All-Star Game

Kaitlyn Clark, cortada da equipe olímpica, pode ter a chance de fazer uma declaração com Angel Reese.

Clark é o segundo mais votado no WNBA All-Star Game, atrás de A’Jay Wilson do Las Vegas Aces, o que significa que a escolha número 1 do draft certamente fará parte da equipe WNBA.

Seu novo rival é Angel Reese Definir histórico da WNBA Na quinta-feira, ele se tornou o primeiro estreante a registrar sete duplas consecutivas e está em sétimo lugar com 118.490 votos dos fãs.

O atacante do Chicago Sky, Angel Reese, é defendido pela guarda do Indiana Fever, Caitlin Clark. Ícone Sportswire via Getty Images

Os 10 mais votados no All-Star Walk farão parte da equipe WNBA, que enfrentará a equipe dos EUA em um jogo de exibição antes de viajar para Paris.

Deixados de fora da escalação olímpica, Reese e Clark provavelmente se juntarão ao time All-Star, dando-lhes a chance de provar seu valor no basquete dos EUA.

Os dois eventos para novatos estão se fundindo? Quem teria imaginado?

Clark, que liderou o Fever em uma seqüência de três vitórias consecutivas, é o 16º na liga com 16,3 pontos por jogo e o terceiro em rebotes com 6,2 por jogo.

O super popular Clark foi controversamente deixado de fora de uma equipe olímpica repleta de estrelas liderada pelo cinco vezes All-Star, duas vezes MVP da WNBA e duas vezes campeão da WNBA Wilson.

Angel Reese, do Chicago Sky, reage após fazer falta em Kaitlyn Clark, que está sofrendo de febre de Indiana. Boas fotos

A armadora do Indiana Fever, Kaitlin Clark, reage com frustração após uma falta durante um jogo contra o Washington Mystics. Brett Phelps/IndyStar/Rede USA TODAY

O pivô dos Ases, que recebeu 217.773 votos, lidera a liga em pontuação com 27,9 pontos por jogo nesta temporada e rebotes com 11,3 pontos por jogo nesta temporada.

Ela competirá em seus segundos Jogos Olímpicos neste verão com a equipe dos EUA em Paris, que inclui outras estrelas da WNBA: Brittney Griner, Breanna Stewart, Diana Taurasi, Sabrina Ionescu, Jackie Young, Alyssa Thomas, Kelsey Plum, Jewell Lloyd, Nabeesa Collier, Kahlia Cobre e Chelsea Gray.

Aja Wilson, do Las Vegas Aces, se aquece antes de um jogo contra o Seattle Storm. Boas fotos

A’jah Wilson, do Las Vegas Aces, e Brenna Stewart, companheira de equipe olímpica do New York Liberty, se abraçam no meio da quadra antes do jogo Boas fotos

Alguns dos rostos conhecidos que farão parte da equipe WNBA ao lado de Clarke e Reese são Aaliyah Boston, Arike Ogunbowale e Dierica Hamby.

Clark terminou com 18 pontos e 12 rebotes na vitória do Fever em casa por 88-81 sobre o Mystics.

“Acho que todo mundo quer gratificação instantânea em nosso mundo”, disse Clark, que registrou seis assistências e quatro roubos de bola. “Ninguém entrou aqui no nosso vestiário dizendo que seríamos campeões da WNBA desde o primeiro dia. Esse nunca foi nosso objetivo. Nosso objetivo era voltar aos playoffs e é por isso que lutamos todas as noites.

As escalações para o 2024 AT&T WNBA All-Star Game serão divulgadas em 2 de julho.