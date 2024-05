Pressão sobre Biden para permitir que a Ucrânia ataque a Rússia com armas dos EUA

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Entre as armas fornecidas à Ucrânia pelos Estados Unidos estão os Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (Himars).

autor, Laura Cosey

estoque, BBC Notícias

30 de maio de 2024

A Ucrânia está sob pressão crescente sobre o presidente dos EUA, Joe Biden, para atacar a fronteira russa usando armas fornecidas pelo Ocidente.

Vários aliados dos EUA sinalizaram esta semana que estão abertos à possibilidade, após meses de preocupação com uma escalada.

O russo Vladimir Putin alertou para “graves consequências”, especialmente para o que chamou de “países pequenos” na Europa.

Na quarta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse que a posição de Washington sobre o assunto seria “adaptativa e ajustada” com base nas mudanças nas condições do campo de batalha. Ele está atualmente na capital checa, Praga, para a Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da OTAN.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse na quarta-feira que, embora o apoio dos EUA a Kiev tenha evoluído, “neste momento, não há mudança na nossa política”.

A Ucrânia tem lutado para conter uma ofensiva russa no leste do país, enquanto a cidade de Kharkiv tem sofrido semanas de ataques mortais, a maioria lançados pela Rússia a partir de postos militares avançados perto da fronteira com a Ucrânia.

Há já algum tempo que Macron defende a intervenção directa no conflito ucraniano – mas outros líderes ocidentais também parecem estar a suavizar a ideia.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, foi cauteloso em público, mas um porta-voz em Berlim disse que “a acção defensiva não se limita ao próprio território, mas também inclui o território do agressor”.

Na semana passada, o chefe da NATO, Jens Stoltenberg, disse ao Economist que o Ocidente deveria permitir que a Ucrânia se defendesse atacando bases militares na Rússia. “A Ucrânia tem o direito de se defender. Isto inclui atingir alvos em território russo”, disse ele.

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Lord Cameron, disse no início deste mês que a Ucrânia deveria decidir como usar as armas britânicas, enquanto o vice-ministro da Defesa da Polônia disse que os ucranianos poderiam usar as armas polonesas “como acharem adequado”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse anteriormente que é “injusto” que os países ocidentais imponham limites ao uso das suas armas, ao mesmo tempo que admitiu que a Ucrânia não pode arriscar o apoio dos seus parceiros.

A Rússia reagiu com raiva à perspectiva de armas ocidentais serem utilizadas contra alvos em território russo.

“Na Europa, especialmente nos países pequenos, eles deveriam saber o que estão jogando”, disse Vladimir Putin, acrescentando que muitos países europeus tinham “territórios pequenos” e “populações densas”.

O líder russo acrescentou que, embora as forças da Ucrânia tenham realizado ataques, quaisquer ataques dentro do território do seu país caberiam aos fornecedores de armas ocidentais.

Alguns países da NATO estão nervosos com a perspectiva. Na quinta-feira, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse não considerar necessário atacar bases militares russas e, em vez disso, instou o Ocidente a fornecer mais defesas aéreas à Ucrânia. READ Decisão de Taxa do BCE, Decisão de Taxa do Banco Central

No entanto, acredita-se que a Ucrânia já tenha utilizado algumas armas fornecidas pelo Ocidente para ataques em território russo, embora o tenha feito sem alarde.

O ministro das Relações Exteriores da Letônia, Baiba Brace, disse à mídia ucraniana que alguns países já haviam fornecido armas à Ucrânia “sem condições”, mas sem dizer “todas” em voz alta.

Outros países têm sido mais receptivos ao permitir que a Ucrânia use as suas armas dentro da Rússia.

Os EUA já entregaram milhares de armas de autodefesa, tanques e sistemas de defesa aérea à Ucrânia.

Desde Abril, também enviou para a Ucrânia uma versão de maior alcance dos mísseis ATACMS, que podem viajar até 300 km.

Até agora, a Ucrânia tem utilizado drones para atacar alvos dentro do território russo.