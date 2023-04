Suspeito fala sobre Deus, armas e segredos de guerra em julgamento de vazamento

WASHINGTON (AP) – Encontrar o suspeito é relativamente fácil.

Em um mundo de mídia social que cria impressões digitais rastreáveis, não demorou muito para funcionários federais e jornalistas especializados em vasculhar os dados para obter o nome de Jack Teixeira.

Teixeira, 21, que serviu na Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, foi preso na quinta-feira em conexão com o vazamento de documentos confidenciais. Ele abalou as capitais de Washington a Kiev e Seul. Revelações de espionagem de aliados e adversários dos EUA e divulgação de inteligência militar crítica sobre a guerra na Ucrânia.

O procurador-geral Merrick Garland disse que Teixeira será acusado de remoção não autorizada de informações de segurança nacional.

As pistas estavam em mensagens postadas em uma sala de bate-papo no Discord, o site de mídia social onde Teixeira teria postado ao longo dos anos sobre armas, jogos e seus memes favoritos – e alguns que conversaram com ele, segredos americanos bem guardados.

Site investigativo Bellingate e The New York Times Primeiro identificado publicamente Teixeira, minutos antes de autoridades federais confirmarem que ele era um dos interessados ​​na investigação. Eles disseram que estavam monitorando perfis em outros sites obscuros ligados a Teixeira.

O suspeito supostamente teve acesso a informações altamente classificadas como parte de suas funções.

O caso ressalta os desafios que os EUA e outros governos enfrentam para manter segredos em uma era de dados onipresentes e um exército cada vez maior de usuários experientes tentando descobrir como explorá-los.

Quando questionado sobre como um militar tão jovem poderia ter acesso a documentos tão confidenciais, o porta-voz do Pentágono, Brig. O general Patrick Ryder disse que é da natureza das Forças Armadas confiar em seus jovens membros do serviço altos e às vezes altos níveis de responsabilidade, incluindo autorizações de segurança de alto nível.

Uma geração de soldados que se formou no ensino médio foi lutar no Iraque, no Afeganistão e em outras zonas de guerra.

“Nós confiamos aos nossos membros muita responsabilidade desde cedo. Pense em um jovem sargento de pelotão e na confiança e responsabilidade que depositamos nesses indivíduos para liderar as tropas na batalha”, disse Ryder.

Em histórias anteriores da Associated Press , o vazador foi identificado como “OG” por um membro de um grupo de bate-papo online onde Teixeira e outros postaram ao longo dos anos. Um membro do grupo de bate-papo se recusou a dar seu nome à AP, citando preocupações com sua segurança pessoal.

Um grupo de bate-papo chamado “Thug Shaker Central” atraiu cerca de duas dezenas de entusiastas que falaram sobre seus tipos favoritos de armas e compartilharam memes e piadas, algumas delas racistas. O painel também apresentou uma discussão sobre guerras, incluindo conversas sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Nessa discussão, “OG” postaria o que ele disse ser confidencial por meses – primeiro digitando com suas próprias anotações, depois mudando para postar fotos de papéis dobrados alguns meses atrás porque sentiu que faltava sua escrita. Sendo levado a sério, disse a pessoa.

Outro participante do grupo compartilhou alguns dos arquivos em outro grupo de bate-papo há várias semanas – de onde eles parecem ter se espalhado pela Internet.

A pessoa que falou com a AP disse que não havia entrado em contato com Teixeira na quinta-feira, mas havia feito contato no início da semana. Teixeira disse a ele que o FBI estava procurando por ele, disse a pessoa.

De acordo com postagens no Facebook da 102ª Ala de Inteligência baseada na Base da Guarda Aérea Nacional Otis em Massachusetts, Teixeira é um aviador de primeira classe destacado para a Ala de Inteligência da Força Aérea.

A especialidade de Teixeira na Guarda Aérea Nacional é um “especialista em sistemas de transporte cibernético”, essencialmente um especialista em TI responsável por redes de comunicações militares, incluindo cabeamento e hubs. Teixeira teria um nível mais alto de habilitação de segurança nessa função porque seria responsável por acessar a rede e garantir a segurança, disse um oficial de segurança à AP.

A Guarda Nacional divulgou um comunicado dizendo que estava ciente da investigação e “leva este assunto muito a sério”.

“A segurança nacional é nossa prioridade número um e qualquer tentativa de miná-la compromete nossos valores e mina a confiança entre nossos membros, o público, aliados e parceiros”, disse o comunicado.

Na quinta-feira, a polícia local bloqueou a rua em frente à casa listada como pertencente à sua família.

O homem que falou com a AP diz que “OG” – que ele admitiu ser Júpiter Teixeira – era um cristão observador que frequentemente falava sobre Deus e orava com os membros do grupo de bate-papo.

Quando se alistou, Teixeira se opôs a muitas das prioridades do governo dos EUA e denunciou os militares, “que eram dirigidos por políticos de elite”, disse a pessoa. .

“Ele se arrependeu muito de ter se juntado”, disse a pessoa. “Ele até disse que chutaria minha bunda se eu quisesse entrar.”

Mas a pessoa insistiu que não acredita que Teixeira vazou os documentos para minar o governo americano ou por razões ideológicas.

Quando o New York Times publicou pela primeira vez uma história sobre os documentos na semana passada, disse a pessoa, os membros do grupo estavam em uma videochamada quando “OG” falou com eles.

“Basicamente, o que ele disse foi: ‘Sinto muito, pessoal, rezei todos os dias para que isso não acontecesse'”, disse a pessoa. “‘Eu rezei, rezei, Deus sabe o que acontece a seguir'”

___

A escritora da Associated Press, Tara Copp, contribuiu para este relatório.