Dylan Mulvaney, chefe das marcas de cerveja Anheuser-Busch, respondeu à reação

Presidente da Anheuser-Busch A cerveja respondeu ao burburinho sobre a recente colaboração da marca com um influenciador transgênero da mídia social, observando que a empresa pretende “unir as pessoas por meio de uma cerveja”.

“Não queremos fazer parte de um debate que divide as pessoas”, escreveu o CEO Brendan Whitworth em comunicado na tarde de sexta-feira. “No futuro, trabalharei incansavelmente para levar ótimas cervejas aos consumidores de todo o país.”

A declaração ocorre após receber críticas por parceria com a cervejaria Dylan Mulvaney, estrela do TikTok Para promover uma competição.

Em um vídeo postado no Instagram de MulvaneyA influenciadora transgênero mostra uma lata de Bud Light personalizada com uma imagem de seu rosto impressa na frente e discute a oferta de $ 15.000 da empresa vinculada ao March Madness.

Alguns conservadores pediram um boicote à cerveja Bud Light depois que o vídeo foi lançado.

O músico Kid Rock postou um vídeo no Twitter dele mesmo atirando em latas de Bud Light, e o artista country Travis Tritt disse. Ele proibiria os produtos da Anheuser-Busch De sua turnê.

A reação ocorre em meio a um aumento na legislação anti-alternativa.

No passado, a Anheuser-Busch recebeu críticas por doar a legisladores que discriminam pessoas transgênero. O Stonewall Inn, um proeminente bar LGBTQ na cidade de Nova York, disse que não servirá mais cerveja da Anheuser-Busch durante o NYC Pride em 2021.

‘Sou um alvo fácil’

Mulvaney enfrentou reação negativa por sua parceria com a Nike. A marca atlética perguntou às pessoas nas mídias sociais Seja gentil e inclusivo ao declarar que as mensagens que contêm discurso de ódio e bullying serão excluídas.

Mulvaney não mencionou a reação de Bud Light, embora Discutiu a obtenção de avaliações Foi ao ar em um episódio do podcast “Onward with Rosie O’Donnell” do iHeartRadio no início desta semana.

“Eu sou, e a razão pela qual acho que sou um alvo fácil é porque sou muito novo nisso.” ela disse no podcast. “Acho muito difícil acompanhar uma pessoa trans que faz isso há 20 anos. Então acho que eles acham que tenho uma chance.

