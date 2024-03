Os Steelers continuam fora do personagem na negociação de Kenny Pickett

Depois que Terry Bradshaw se aposentou, os Steelers esperaram 20 anos para escolher seu próximo potencial quarterback da franquia. Depois que Ben Roethlisberger se aposentou, os Steelers não perderam tempo. No próximo draft, eles usaram sua escolha de primeira rodada no quarterback do Pitt, Kenny Pickett.

Depois de duas temporadas, os Steelers cancelaram a experiência de Pickett e o enviaram para a Filadélfia.

A mudança ocorre logo depois que os Steelers se concentraram em seguir em frente com Pickett e Mason Rudolph, que foram titulares nos últimos três jogos da temporada regular (todas vitórias) e na derrota nos playoffs para o Buffalo. Há um mês, Jerry Dulac Post-Gazette de Pittsburgh Os Steelers supostamente não têm interesse em um quarterback veterano que desejam iniciar. Há uma semana, essa atitude mudou drasticamente, quando Dulac relatou (em uma possível tentativa de enganá-lo) que Russell Wilson estava visitando os Steelers.

Agora, Rudolph assinou com os Titãs, Pickett foi negociado e Russ foi apresentado como o novo titular na Cidade de Aço.

Para a maioria das equipes, isso não é grande coisa. Para os Steelers, é uma ruptura na forma como eles fazem as coisas. Eles são pacientes. Eles não fazem movimentos bruscos. Eles não correm grandes riscos. No sentido normal ou no sentido absurdo de Jerry Jones – todos são inválidos.

Eles estão agora. Eles concordaram que Pickett foi um erro. Ele não fez nada de espetacular em seus dois anos e 24 partidas como titular. Sua nota de aprovação foi anêmica 78,8. Ele lançou 13 passes para touchdown e 13 interceptações.

Portanto, os Steelers fizeram uma mudança ousada em relação à abordagem de ficar em casa. Lá está o Russo. Kenny está fora. Mason se foi.

Eles têm um quarterback sob contrato, Wilson. Resta saber quem será incluído. (Lá está Ryan Tannehill.)

Por enquanto sabemos uma coisa. Os Steelers mudaram seu próprio roteiro sobre como fazem as coisas. Será interessante ver se isto é uma aberração ou o início de uma nova tendência.