A Boeing interrompeu as entregas de alguns 737 MAXs em meio a uma nova crise de fornecedores

WASHINGTON, 13 Abr (Reuters) – A Boeing (BA.N) interrompeu as entregas de cerca de 737 MAXs enquanto enfrenta problemas de qualidade em um novo fornecedor, a Spirit Aerosystems (SPR.N), que pode se estender até 2019, disse a fabricante de aviões dos Estados Unidos . Quinta-feira.

O problema afetará um número “significativo” de aeronaves 737 MAX não entregues em produção e armazenamento e pode resultar em uma redução nas entregas do 737 MAX em breve, disse a empresa.

As ações da Boeing caíram 5,3% e as da Spirit Aerosystems caíram 11,8% nas negociações após o anúncio.

O problema, que afeta uma parte da família de aeronaves 737 MAX, incluindo as aeronaves MAX 7, MAX 8 e MAX 8200 baseadas no 737 NG, e a aeronave de vigilância marítima P-8 Poseidon, não é uma questão de segurança da aeronave. E os aviões em serviço podem continuar operando, disse a Boeing.

A Federal Aviation Administration disse que “verificou” a avaliação da Boeing de que não havia nenhum problema de segurança imediato “com base em fatos e dados fornecidos pela Boeing” e que a agência avaliaria todas as aeronaves afetadas antes da entrega.

Houve um problema com a instalação dos dois encaixes que ligavam a cauda vertical do Spirit, que não foram devidamente fixados à estrutura antes do envio para a Boeing. Algumas versões da aeronave, como a MAX 9, utilizam acessórios de diferentes fornecedores e são instaladas corretamente.

Uma aeronave Boeing 737 Max no Farnborough International Airshow em 20 de julho de 2022 em Farnborough, Grã-Bretanha. REUTERS/Peter Cziborra

A Boeing foi oficialmente notificada sobre o problema pela Spirit na quarta-feira, embora se acredite que o problema remonte a 2019 e a empresa ainda esteja determinando quantos aviões podem ser afetados, disse a Boeing.

A Boeing se recusou a comentar se o problema poderia forçá-la a reduzir os planos de aumentar a produção do 737 este ano, enquanto corre para entregar pelo menos 400 MAXs até 2023. Aumente as taxas mensais de produção MAX de 31 para 38 até junho.

“Notificamos a FAA sobre o problema e estamos trabalhando para realizar mais inspeções e substituir acessórios não conformes quando necessário”, disse a Boeing. “Lamentamos o impacto que esse problema está tendo nos clientes afetados e estamos em contato com eles sobre o cronograma de entrega”.

A United Airlines (UAL.O) disse na quinta-feira após discussões com a Boeing que “neste momento não prevemos um impacto significativo em nossos planos de capacidade neste verão ou no final do ano”.

A Spirit disse que está realizando inspeções e reparos nos cascos afetados. A FAA provavelmente emitirá uma ordem abrangente exigindo um sistema de inspeção e reparo, disseram autoridades.

A FAA examinou de perto a Boeing desde dois acidentes fatais de avião em 2018 e 2019. A FAA continua a inspecionar cada 737 MAX e 787 antes de emitir um certificado de aeronavegabilidade e permitir que recebam a entrega. Geralmente, a FAA delega a autoridade de emissão de passagens aéreas ao fabricante.

Reportagem de Valerie Incina Edição de Chris Reese

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.