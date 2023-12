Terremoto nas Filipinas: mulher grávida morre no terremoto de Mindanao

Pessoas em várias cidades distantes do epicentro foram vistas evacuando edifícios e abrigando-se em áreas abertas. Na cidade de Buduan, os pacientes foram evacuados do hospital.

No município de Hinatuan – a cerca de 21 km do epicentro – as pessoas concentraram-se em centros de evacuação. As autoridades responsáveis ​​por desastres estão avaliando os danos e as vítimas nas aldeias.