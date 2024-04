CDC afirma que parada cardíaca e vacinas cobiçadas não estão associadas em adultos jovens

Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) Novos dados divulgados Abordar a ligação, ou a falta dela, entre a vacina contra a COVID-19 e a morte cardíaca súbita em adultos jovens saudáveis.

avaliação, Realizado entre junho de 2021 e dezembro de 2022, examinou as certidões de óbito e registros de vacinação de 1.292 falecidos do Oregon com idades entre 16 e 30 anos que morreram de causas “cardíacas ou indeterminadas”.

O CDC determinou que “os dados não apoiam uma associação da vacina COVID-19 com morte cardíaca súbita entre adultos jovens previamente saudáveis”. A vacina ainda é recomendada para todos com mais de 6 meses de idade.

CDC estuda mortes cardíacas e a vacina COVID

Quando a vacina estiver disponível para os jovens em 2021, relatos de miocardite, especialmente entre jovens do sexo masculino, foram relatados ao Sistema de Notificação de Eventos Adversos de Vacinas (VAERS), disse o CDC em sua análise. Freqüentemente causada por infecções virais e causa inflamação e danos ao músculo cardíaco.

Estes relatórios, combinados com a cobertura mediática de mortes súbitas entre jovens atletas anteriormente saudáveis ​​atribuídas à vacina, levaram o CDC a lançar uma investigação.

Usando certidões de óbito e registros de vacinação obrigatória do Oregon, o CDC identificou causas de morte listadas como “morte súbita”, “arritmia”, “disritmia”, “assistolia”, “parada cardíaca” entre jovens de 16 a 30 anos. Miocardite, “insuficiência cardíaca”, “desconhecido”, “indeterminado” ou “pendente”.

Os 1.292 casos do Oregon foram estratificados por sexo: 925 (72%) homens e 367 (28%) mulheres. Os investigadores registraram as vacinações mRNA Covid-19 desses casos dentro de 100 dias após a morte.

Dos 925 jovens adultos no estudo, dois receberam a vacina mRNA contra a covid no prazo de 100 dias após a morte e o estudo concluiu que um diagnóstico cardíaco não poderia ser excluído como causa da morte.

Das 367 mulheres jovens no estudo, uma recebeu a vacina mRNA contra a covid no prazo de 100 dias após a morte e o estudo concluiu que um diagnóstico cardíaco não poderia ser excluído como causa da morte.

Risco de problemas cardíacos maior após infecção por Covid, não vacina: CDC

Em 17 de julho de 2023, nenhum caso fatal de miocardite foi relatado ao VAERS em Oregon. Além disso, um total de 979.289 doses da vacina COVID-19 foram administradas a moradores do Oregon com idades entre 16 e 30 anos entre 1º de maio de 2021 e 31 de dezembro de 2022.

Dados coletados de 40 sistemas de saúde dos EUA entre janeiro de 2021 e janeiro de 2022, após infecção por COVID-19, após infecção por COVID-19, após infecção por COVID-19, janeiro de 2022.

Estas descobertas estão de acordo com pesquisas anteriores sobre a segurança e eficácia da vacinação com mRNA. Portanto, o CDC recomenda vacinação e doses de reforço para pessoas com mais de seis meses para prevenir a COVID-19 e complicações graves ou morte.