Atualizações ao vivo da terceira rodada do US Open, tabela de classificação: Bryson DeCampo assume a liderança solo no dia da mudança em Pinehurst

É dia de mudança na Carolina do Norte, onde começamos a liderar um estreante no US Open.

Ludwig Aberg no sábado em Pinehurst na Carolina do Norte No. Ele entrou em campo com uma vantagem de um tiro após 2 abaixo de 69. Ele está jogando seu primeiro Aberto dos Estados Unidos e está a meses de sua primeira aparição em um campeonato importante. Se conseguir vencer esta semana, será o primeiro jogador a abrir um torneio a fazê-lo em mais de 100 anos.

No entanto, a liderança de Aberg não durou muito. Mathieu Pavon, que manteve a liderança por um breve período na sexta-feira antes de dois bogeys o machucarem, ultrapassou rapidamente Åberg entre os nove primeiros na tarde de sábado. Pavon acertou três birdies em seus primeiros nove, quase igualando sua rodada baixa do dia antes de fazer a virada, enquanto Åberg se manteve forte para o par.

Existem muitos grandes nomes por trás de ambos, incluindo Bryson DeChambeau – que com seu birdie no. A única vantagem no dia 10 veio depois de uma abordagem ridícula que o levou a 278 jardas com um ferro 6. Ele então aumentou sua liderança para duas tacadas no 11º lugar com um segundo birdie consecutivo que veio somente depois de entrar na floresta para trabalhar em seus quadris.

Patrick Cantlay, Rory McIlroy e Tony Finau ainda estão na lista.

Na madrugada de sábado, Pinehurst foi o grande vencedor. Muito poucos jogadores conseguiram quebrar o par, com uma média de pontuação inicial de 73. Colin Morikawa foi a única exceção. Ele postou um 66 livre de bogey que o trouxe de volta ao mesmo nível. Dependendo de como for a tarde, ele poderá estar lá no domingo.

Por outro lado, Scotty Scheffler lutou mais uma vez. O golfe do US Open, disse ele, é como uma “câmara de tortura mental”.

