Nenhuma vítima foi relatada em Iowa, pois as autoridades planejam demolir o prédio parcialmente desmoronado.

As autoridades de Iowa planejam demolir um prédio de apartamentos de seis andares um dia depois que ele desabou parcialmente, ferindo uma pessoa e desalojando inúmeros outros residentes e empresários. Nenhuma vítima ocorreu.

Funcionários da cidade de Davenport, uma cidade no leste de Iowa, disseram em um comunicado à imprensa que o proprietário do imóvel recebeu uma ordem na segunda-feira para demolir o prédio que já abrigou o Davenport Hotel. Os moradores não foram autorizados a voltar para remover seus pertences devido à condição instável do prédio.

“A propriedade está sendo protegida por um empreiteiro no local esta tarde e a demolição deve começar pela manhã”, disse o comunicado.

A notícia do colapso não surpreendeu um ex-residente, Sklan Murray, que disse à Associated Press que sua estada de um ano foi “um pesadelo”.

Murray, 46, mudou-se para seu apartamento em fevereiro de 2022 e imediatamente começou a ter problemas. O aquecimento e o ar condicionado não funcionavam e o banheiro tinha problemas de encanamento.

Ele ligou várias vezes para a empresa de gerenciamento e raramente obteve uma resposta. Ocasionalmente, ele disse, um funcionário da manutenção aparece, mas não resolve o problema completamente.

“Eles vêm e colocam um pouco sobre ele”, disse ele. “Mas precisava de mais. Eles não consertaram as coisas, eles consertaram.

Ele questionou como o prédio foi submetido à inspeção.

“É horrível”, disse Murray, acrescentando que sentia que a situação era tão ruim que não queria levar os filhos para o apartamento.

Murray disse que se mudou um mês antes de seu contrato terminar em março e ainda não recebeu seu depósito de segurança. Embora a condição do prédio seja deplorável, ele disse que muitos moradores são como ele, lutando para se mudar para outro apartamento com o primeiro e o último mês de aluguel e depósito de segurança.

Enquanto isso, bombeiros e outros socorristas são considerados salvadores de vidas – com grande risco para sua própria segurança, disseram autoridades durante uma coletiva de imprensa na manhã de segunda-feira.

“Quando algo assim acontece aqui e uma tragédia acontece, nossos socorristas imediatamente se posicionam e fazem seu trabalho, e não posso agradecê-los o suficiente”, disse o prefeito Mike Madsen em entrevista coletiva na segunda-feira.

O chefe dos bombeiros, Michael Carlston, disse que os trabalhadores passaram a noite procurando por sobreviventes e resgataram uma pessoa do prédio – elevando o número total de pessoas resgatadas pelos bombeiros para oito. Outras 12 pessoas foram evacuadas pelos bombeiros quando eles responderam pela primeira vez ao colapso na noite de domingo.

“Nenhum indivíduo conhecido ficou preso na instalação”, disse Carlston. As autoridades não divulgaram detalhes sobre quantas pessoas ficaram feridas ou a natureza de seus ferimentos. Carlston disse que o homem que foi resgatado estava no hospital durante a noite.

Equipes de resgate, incluindo unidades K-9, permaneceram dentro do prédio durante a noite.

O prédio desabou pouco antes das 17h deste domingo. Carlston disse que a parte de trás do complexo de apartamentos desabou e se separou do prédio, que tem apartamentos nos andares superiores e empresas no térreo.

As autoridades encontraram um vazamento de gás após o colapso, disse Carlston, enquanto a água também se infiltrou nos pisos da estrutura.

Mais tarde, na manhã de segunda-feira, as autoridades mudaram de operações de busca e resgate para operações de resgate.

A razão para o declínio não foi imediatamente conhecida.

Rich Oswald, diretor de desenvolvimento e serviços de vizinhança da cidade, disse em entrevista coletiva no domingo que o trabalho estava em andamento no exterior do prédio no momento do desabamento.

Relatos de tijolos caindo do prédio no início desta semana faziam parte desse trabalho, e o proprietário do prédio tinha permissão para o projeto, disse Oswald.

Alguns moradores da área disseram que havia um problema no prédio. “Houve muitas reclamações de moradores sobre os reparos necessários”, disseram autoridades municipais no domingo.

“Os inquilinos nos disseram que o prédio iria desabar”, disse Jennifer Smith, co-proprietária da Fourth Street Nutrition, que se mudou para o prédio neste inverno.

“Parece ruim, mas estamos ligando para a cidade e registrando reclamações desde dezembro. Nosso banheiro desabou em dezembro”, disse ele.

Smith disse que os danos causados ​​pela água eram óbvios desde o momento em que se mudaram para a casa. Seu co-proprietário, Deonte Mack, disse que equipes de bombeiros permaneceram no prédio na quinta-feira investigando.

Horários Quad-City Quase 20 licenças foram registradas em 2022 para reparos em edifícios, principalmente por problemas de encanamento ou eletricidade, de acordo com o escritório do assessor do condado.

O edifício, uma mistura de espaço residencial e comercial, tinha 84 unidades, disse o prefeito.

Em junho de 2021, 98 pessoas morreram em condomínio de alto padrão Ele caiu perto de Miami Beach no meio da noite.

Champlain Towers South tinha um longo histórico de problemas de manutenção e técnicas de construção abaixo do padrão foram usadas no início dos anos 80. Outras possíveis causas do declínio são o aumento do nível do mar causado pelas mudanças climáticas e os danos causados ​​pela intrusão de água salgada.

____

Frisaro relatou de Fort Lauderdale, Flórida; Ahmed relatou de Minneapolis.