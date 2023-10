O corpo de Feinstein, junto com o de Pelosi, foi levado da frota militar do presidente para a Califórnia.

Washington

CNN

–



Um avião da frota militar do Presidente transportou o seu corpo Sen. Diane FeinsteinChegou a São Francisco no sábado à noite com a deputada Nancy Pelosi.

Feinstein, que tinha uma longa amizade com Pelosi, também democrata da Califórnia, morreu na noite de quinta-feira, após meses de problemas de saúde.

“Pessoalmente, foi uma grande honra trabalhar com Diana durante décadas – desde as ruas montanhosas de São Francisco até aos salões sagrados do Congresso”, disse Pelosi, ex-presidente da Câmara. disse em um comunicado após a morte de Feinstein. “Não somos apenas colegas, mas vizinhos e amigos.”

Ex-prefeita de São Francisco, Feinstein é uma figura de destaque na política da Califórnia há décadas e se tornou a face nacional do Partido Democrata após sua primeira eleição para o Senado dos EUA em 1992. Ele quebrou uma série de barreiras em sua carreira política. Teve um grande impacto em algumas das obras mais importantes do Capitólio na história recente.

D. Ross Cameron/AP Sua filha Catherine Feinstein, à esquerda, a prefeita de São Francisco London Breed, a segunda da direita, e a deputada norte-americana Nancy Pelosi, D-Calif. Enlutados, incluindo o senador dos EUA no Aeroporto Internacional de São Francisco. Eles se reuniram para reivindicar o corpo de Dianne Feinstein. -Califórnia, sábado, 30 de setembro de 2023, em São Francisco.

A filha de Pelosi, Nancy Corinne Broda, apoiou Feinstein Recuperado de telhas Em maio, a filha de Beinstein, Katherine, juntou-se a Pelosi na galeria do Senado na sexta-feira, enquanto o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, prestava homenagem.

“A vida extraordinária de Dion inspirará inúmeras mulheres e meninas de todas as gerações a continuar no serviço público”, disse Pelosi em seu comunicado.

Tanto Feinstein quanto Pelosi têm legados históricos.

A senadora dos EUA mais antiga da história, Feinstein teve uma carreira marcada por muitos marcos históricos, incluindo ser a primeira mulher prefeita de São Francisco e a primeira mulher da Califórnia a ser enviada ao Senado dos EUA. Pelosi fez história ao se tornar a primeira e até agora única mulher a servir como presidente da Câmara dos Representantes dos EUA.

Este tópico e história foram atualizados com melhorias adicionais.