McCarthy comparou isso a 6 de janeiro, quando o Rep. Bowman está sob investigação

WASHINGTON – O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, pediu que o presidente Jamal Bowman, DNY, fosse punido por soar um alarme de incêndio em um prédio de escritórios do Capitólio no sábado, comparando isso aos manifestantes que invadiram o prédio em 6 de janeiro.

“Quando você pensa em como as outras pessoas foram tratadas quando chegaram, você quer mudar o curso do que está acontecendo no prédio”, disse McCarthy.

McCarthy disse que o comitê de ética deveria levar o alarme de incêndio acionado “a sério”.

“Isso não deveria ficar impune”, disse McCarthy. “Vou discutir isso com o líder do Partido Democrata. Mas isso não deveria ficar impune. É uma vergonha.”

O escritório de Bowman reconheceu que ele acionou o alarme, mas sugeriu que foi acidental.

“O congressista Bowman correu para votar e não percebeu que iria disparar o alarme do prédio”, disse o porta-voz em comunicado. “O congressista lamenta qualquer confusão.”

O líder democrata Hakeem Jeffries, DNY, disse que ainda não tinha visto o vídeo do alarme de incêndio sendo acionado.

“Até ver o vídeo, não tenho outra opinião”, disse ele quando questionado.

O Comitê de Administração da Câmara já está investigando.

“O deputado Jamal Bowman acionou um alarme de incêndio em Cannon esta manhã”, escreveu uma conta controlada pelos republicanos no X, anteriormente conhecido como Twitter, incluindo erros ortográficos no primeiro nome do congressista. “Uma investigação está em andamento para saber por que foi retirado.”

A postagem foi assinada pelo presidente do comitê, Brian Steele, R-Wis.

e colega representante de Nova York. Nicole Malliotakis, uma republicana, disse em X que apresentaria uma resolução para expulsar Bowman da Câmara. “Este é o Congresso dos Estados Unidos, não uma escola secundária da cidade de Nova Iorque. Esta acção justifica a expulsão e estou a apresentar uma resolução para fazer exactamente isso”, disse ele. escreveu.

A Polícia do Capitólio dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Um alarme de incêndio soou no edifício de escritórios Canaan, que está ligado ao Capitólio através de um túnel subterrâneo, enquanto os republicanos tentavam iniciar uma votação sobre uma medida de gastos de 45 dias para manter o governo aberto.

Os democratas tentaram atrasar o início da votação. Muitos reclamaram que os republicanos estavam tentando votar o projeto antes que os democratas tivessem tempo de lê-lo.

O deputado Hakeem Jeffries, líder do Partido Democrata, fez um discurso de 52 minutos que foi visto como uma tentativa de dar aos seus colegas e funcionários tempo para determinar se o seu partido apoiaria o projeto.

No final, a votação começou duas horas e meia depois do início previsto. E os democratas votaram esmagadoramente a favor do projeto.