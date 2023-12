Abbott assinou legislação permitindo que o Texas prendesse imigrantes, estabelecendo um impasse federal

O governador Greg Abbott intensificou seu desafio às políticas de fronteira do presidente Biden na segunda-feira, assinando uma medida que permite que as autoridades do Texas prendam imigrantes que entrem no estado vindos do México sem autorização legal.

Alguns xerifes da fronteira também se opuseram à lei, preocupados com o facto de que, se apenas uma fracção das pessoas que atravessam a fronteira todos os dias fossem detidas, isso poderia rapidamente sobrecarregar as prisões e tribunais locais. Agentes federais ao longo de um trecho de 1.254 milhas da fronteira do Texas com o México, ao redor das cidades de Eagle Pass e Del Rio, 38.000 migrantes foram recebidos em outubro.

A Ascensão dos Migrantes Sr. Tornou-se um risco político para Biden, que tem sido criticado por republicanos e alguns democratas pelo número recorde de chegadas à fronteira sul sob sua supervisão.