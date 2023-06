Tripulação desaparecida do Titanic morta após ‘explosão catastrófica’: atualizações ao vivo

21h57 ET, 22 de junho de 2023

O oficial diz que a Marinha dos EUA detectou a explosão no domingo



De Eric Levenson da CNN, Priscilla Alvarez, Gabe Cohen, Nooran Salahi e Oren Lieberman



A Marinha dos EUA detectou uma assinatura sonora consistente com uma explosão na área geral no domingo. Titanic estava afundando no oceano quando perdeu contato com seu navio-mãe, disse um oficial sênior da Marinha à CNN na quinta-feira.