SpaceX lança os primeiros satélites World View Legion da Maxor no voo Falcon 9 da Base da Força Espacial de Vandenberg – Viagem Espacial Agora

A SpaceX concluiu o primeiro par de lançamentos planejados do Falcon 9 na quinta-feira, horas depois de trabalhar com a NASA para reposicionar sua espaçonave Crew Dragon a bordo da Estação Espacial Internacional. Os primeiros lançados foram os satélites WorldView Legion da Maxar Space Systems.

A decolagem do Complexo de Lançamento Espacial 4 Leste (SLC-4E) na Base da Força Espacial de Vandenberg está agendada para 11h36 PDT (14h36 EDT, 1836 UTC), a abertura de uma janela de 14 minutos.

O impulsionador do primeiro estágio de apoio à missão, B1061, foi lançado pela 20ª vez, tornando-se o terceiro impulsionador a atingir este marco. Anteriormente, ela lançou duas missões espaciais (Crew-1 e Crew-2), duas pequenas missões de transporte compartilhado (Transporter-4 e Transporter-5) e nove missões Starlink.

Aproximadamente 8,5 minutos depois, o B1061 pousou na Zona de Pouso 4 (LZ-4). Este é o 18º pouso até o momento no LZ-4 e o 303º pouso de reforço da SpaceX.

Na semana passada, a SpaceX disse que estava em processo de qualificação de seus boosters Falcon para 40 voos.

Estamos trabalhando para qualificar nossos boosters e carenagens Falcon para suportar 40 missões cada. Aumentar a contagem de voos do Falcon fornece informações valiosas sobre a repetibilidade, um componente chave para tornar a vida multiplanetária com naves estelares. -SpaceX (@SpaceX) 28 de abril de 2024

Aqui eu vejo você, Terra

Um par de satélites WorldView Legion no Falcon 9. Estes são os dois primeiros de uma constelação planejada de seis satélites para a Maxar. Assim que esses seis satélites de observação da Terra estiverem em órbita, eles permitirão que os clientes da Maxar reproduzam visualizações de um local específico até 15 vezes por dia.

Os atuais satélites da empresa em órbita podem revisitar um local duas vezes por dia.

Os satélites WorldView Legion da Maxar são os primeiros ônibus de satélite da série Maxar 500 da empresa. Eles são descritos como “uma plataforma de tamanho médio que pode ser adaptada para uma variedade de missões e órbitas”.

“A plataforma WorldView Legion e Maxar Série 500 são o culminar de décadas de experiência na construção de satélites para missões de clientes”, disse o CEO da Maxar Space Systems, Chris Johnson, em um comunicado. “Estamos entusiasmados por alcançar este importante marco do projeto e esperamos continuar nossa parceria no projeto.”

A empresa fez parceria com a Raytheon Missiles and Defense para desenvolver o pacote de instrumentos do satélite. Ele pode ver a Terra com o que Maxar descreve como “imagens da classe de 30 cm”.

“Embora as bandas multiespectrais sejam semelhantes às que nossos satélites atuais oferecem, a novidade do WorldView Legion é que nossas equipes têm mais controle sobre como expor cada banda individualmente”, disse Makser em comunicado. “Essas melhorias permitem que os clientes determinem mais facilmente quais objetos estão no solo usando nossas imagens de satélite. Por exemplo, podemos distinguir mais facilmente entre o que é vegetação e o que é feito pelo homem. Essas melhorias reduzem a sensibilidade ao vapor d’água.”

A Maxar está comercializando sua tecnologia como uma forma de aumentar outros ativos de defesa nacional dos EUA em órbita. Aponta para a sua capacidade de monitorizar “o desenvolvimento de capacidades nucleares e de mísseis balísticos na Coreia do Norte e no Irão”, bem como de fornecer o que chama de Serviços de Detecção de Navios (VDS).

Dragões e falcões voam

Além de lançar satélites WorldView Legion, a SpaceX tem estado ocupada com a Estação Espacial Internacional e a Flórida.

Às 8h51 EDT (1251 UTC), a tripulação da SpaceX e da NASA moveu o Dragon Endeavour da porta dianteira do módulo Harmony para a porta apical (voltada para o espaço). A separação física da ISS ocorreu às 8h57 EDT (1257 UTC).

O processo de transferência demorou cerca de uma hora. Uma captura suave foi confirmada às 9h46 EDT (13h46 UTC).

Enquanto isso, outra equipe da SpaceX se preparava para lançar um conjunto de satélites Starlink em outro foguete Falcon 9 da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. A missão Starlink 6-55 será o 30º voo dedicado da crescente constelação de órbita baixa da Terra da SpaceX.