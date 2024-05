Playoffs da NBA: Os Cavaliers dominaram o Celtics por 118–94 no jogo 2 em Boston.

O Cleveland Cavaliers finalmente venceu seu primeiro jogo fora de casa nos playoffs da NBA, derrotando o Boston Celtics e o TD Garden por 118-94 na quinta-feira em sua segunda rodada da série da Conferência Leste. A série está empatada em 1 a 1 no jogo 3 de sábado em Cleveland.

No início, parecia que o Cavs poderia vencer um jogo dos playoffs sem que Donovan Mitchell marcasse a maior parte de seus pontos. Depois de uma média de 39 pontos nos últimos três jogos dos playoffs do Cleveland, Mitchell fez apenas seis pontos no intervalo. Mas ele assumiu no segundo tempo, marcando 16 no terceiro quarto e 29 no jogo.

O Cleveland superou o Celtics por 64-40 no segundo tempo. Faltando cerca de cinco minutos para o fim do jogo, o técnico do Boston, Joe Mazzulla, concordou e colocou a maior parte de seu banco na quadra enquanto os torcedores da casa saíam.

Os Cavaliers rapidamente apagaram um início lento

O Cavs perdia por nove pontos no primeiro quarto, mas os 11 pontos de Evan Mobley, auxiliados por seis no banco de Carys LeVert, alimentaram uma sequência de 11-0. Cleveland liderou por 30-24 no final do quarto e Boston silenciou a multidão.

Boston voltou no segundo quarto quando Mobley e LeVert esfriaram, Mitchell e Darius Garland não estavam procurando seus arremessos. Jayson Tatum liderou todos os artilheiros do primeiro tempo com 16 pontos, além de seis rebotes e quatro assistências, apesar de acertar 3 de 10 em campo. Os 11 pontos de Al Horford (em 4 de 5 arremessos de 3 pontos) ajudaram a recuperação, que resultou em uma sequência de 19-3 do Celtics e um empate no intervalo aos 54.

A pontuação de Mobley foi retardada por faltas, mas ele ainda terminou com 21 pontos, 10 rebotes e cinco assistências. LeVert deu um impulso quando Mitchell e Garland combinaram 21 pontos e seis rebotes durante o aquecimento. Garland somou 14 pontos, enquanto Isaac Okoro e Max Strus somaram 12 pontos cada.

Tatum totalizou 25 pontos para o Celtics, mas acertou 7 de 17 em campo. Ninguém mais na escalação do Boston atirou melhor. Derrick White conseguiu 10 pontos em arremessos de 3 de 11 (incluindo 1 de 8). Jaylen Brown acertou 7 de 17 para 19 pontos.

Os 3s dos Cavs estão finalmente começando a cair

Os arremessos externos têm sido um problema para os Cavaliers durante os playoffs, mas eles conseguiram uma vantagem de arremessos de 3 pontos no jogo 3. Cleveland acertou 46 por cento (13 de 28) atrás do arco, liderado pelo desempenho de 5 de 7 de Mitchell. Desempenho 4 em 5 com Garland. Struss adicionou mais dois na faixa de 3 pontos, enquanto Mobley e Okoro acertaram um cada.

Enquanto isso, o Celtics lutava para chutar. Boston acertou 22,9% de suas tentativas de 3 pontos, 8 de 35. Além da noite de 1 de 8 de White, Brown acertou 0 de 6 e Jrue Holiday 0 de 2 enquanto continuava suas lutas na pós-temporada.

Jared Allen perdeu seu quinto jogo consecutivo nos playoffs pelo Cavs devido a uma lesão na costela direita, enquanto Kristaps Porziņģis esteve ausente dos últimos dois jogos do Celtics devido a uma lesão na panturrilha.

O jogo 3 da série Celtics-Cavaliers está marcado para sábado, em Cleveland. Tipoff vai ao ar às 20h30 horário do leste dos EUA na ABC.