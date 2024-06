O furacão Beryl se tornou a terceira tempestade mais poderosa ao se aproximar do Caribe

O furacão Beryl se tornou a primeira tempestade de categoria 3 a atingir as ilhas do sudeste do Caribe, alertaram os meteorologistas na manhã de domingo.

Às 11h ET, Beryl estava localizado a cerca de 355 milhas a leste-sudeste de Barbados. Foi atualizado para uma tempestade de categoria 3 com ventos máximos sustentados de 190 km/h e está se movendo para oeste a 34 km/h.

Um alerta de furacão já está em vigor para Barbados, Santa Lúcia, Granada, São Vicente e Granadinas e Tobago. Alertas de tempestade tropical estão em vigor para a Martinica, enquanto um alerta de tempestade tropical está em vigor para Dominica.

“Isto está se transformando em uma situação muito séria para as Ilhas de Barlavento”, alertou o Centro Nacional de Furacões, com sede em Miami. O centro disse que Beryl traria “ventos e tempestades potencialmente fatais… como um furacão muito perigoso”.

Beryl está a caminho de passar pelas Ilhas de Barlavento na manhã de segunda-feira como um furacão “extremamente perigoso” de categoria 4, antes de passar pelo sudeste do Caribe na noite de segunda e terça-feira.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, dois caçadores de furacões estavam a caminho para coletar mais informações sobre a intensidade da tempestade.

O furacão Beryl avança em direção ao sudeste do Caribe. NOAA



Espera-se que Beryl passe ao sul de Barbados na manhã de segunda-feira e depois se mova para o Mar do Caribe como um grande furacão em direção à Jamaica e, eventualmente, ao México.

Já se passaram mais de cinquenta anos desde que um furacão se formou na bacia do Atlântico antes de 4 de julho. Alma Vá para Florida Keys Em 8 de junho de 1966, de acordo com o Weather Underground.

“É surpreendente ver a previsão de um grande furacão em qualquer lugar do Atlântico em junho, muito menos nas profundezas dos trópicos a leste. #Beryl está se apressando em direção às águas mais quentes já registradas para o final de junho”, disse Michael Lowry, especialista em furacões da Flórida. postado nas redes sociais.

Beryl é a segunda tempestade com nome prevista para a movimentada temporada de furacões no Atlântico, que vai de 1º de junho a 30 de novembro. Na semana passada, a tempestade tropical Alberto foi trazida Grandes inundações em partes do sul do Texas e nordeste do México. É responsável por pelo menos quatro mortes nos estados mexicanos de Nuevo León e Veracruz.

De acordo com o meteorologista da CBS News David Parkinson, Beryl foi o furacão mais a leste que se formou em junho e um dos dois únicos a se formar a leste do Caribe, o outro ocorrendo em 1933. Parkinson espera que Beryl esteja ao sul da Jamaica. , e prevê que os impactos dos EUA durarão pelo menos mais oito dias.

De acordo com Brian McNoldy, meteorologista tropical da Universidade de Miami, a água quente está alimentando o berilo, já que as temperaturas dos oceanos no Atlântico profundo são recordes para esta época do ano.

Os meteorologistas alertaram sobre tempestades potencialmente fatais de até 2,7 metros em áreas que fazem fronteira com Beryl e até 15 centímetros de chuva em Barbados e ilhas próximas.

Um carro faz fila em um posto de gasolina antes que o furacão Beryl chegue a Bridgetown, Barbados, em 29 de junho de 2024. Grande parte do sudeste do Caribe estava em alerta enquanto Beryl se tornava o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, algo que os meteorologistas alertaram que poderia mudar rapidamente. Uma grande tempestade. Chandan Khanna/AFP via Getty Images



Longas filas se formaram em postos de gasolina e supermercados em Barbados e outras ilhas enquanto as pessoas corriam para se preparar para a tempestade, que rapidamente se intensificou de uma tempestade tropical de 56 km/h na sexta-feira para um furacão de categoria 1 no sábado.

“Devemos estar preparados”, disse a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, num discurso público na sexta-feira. “Você e eu sabemos que quando essas coisas acontecem, é melhor planejar o pior e orar pelo melhor.”

Ele observou que havia milhares de pessoas em Barbados no sábado Final da Copa do Mundo Twenty20 de Críquete, A Índia venceu a África do Sul na capital Bridgetown no sábado. É considerado o maior evento do críquete.

Enquanto isso, o primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, disse em um discurso público no sábado que os abrigos abririam no domingo à noite, enquanto instava as pessoas a se prepararem. Ele ordenou que as autoridades reabastecessem os veículos do governo e pediu aos supermercados e postos de gasolina que permanecessem abertos antes da tempestade.

“Haverá muita urgência… se você tiver horários limitados”, disse ele, enquanto se desculpou anteriormente pelas interrupções do governo nas estações de rádio com anúncios de tempestade. “Os amantes do críquete têm que ter paciência conosco, temos que dar informações… é vida ou morte.”

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, os primeiros furacões da temporada normalmente se formam no início de meados de agosto, tornando incomum que Beryl atinja a força de um furacão. A Relatório Divulgado no mês passado, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica previu uma temporada de furacões “acima da média”, com 17 a 25 tempestades, 8 a 13 furacões e 4 a 7 grandes furacões de 3 ou mais. Uma temporada média de furacões no Atlântico produz 14 tempestades nomeadas, sete das quais são furacões e três são grandes furacões.

Uma tempestade tropical é um ciclone tropical com ventos máximos sustentados de 39 a 73 mph, enquanto um furacão é definido Um ciclone tropical tem ventos máximos sustentados de 74 mph.