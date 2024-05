Comparação da tripulação comercial da NASA Boeing Starliner com SpaceX Dragon

Um já transportou oito tripulações da NASA e três tripulações privadas para a Estação Espacial Internacional. Outra está lançando seu primeiro voo tripulado na próxima semana.

Ambos podem transportar até sete astronautas ou uma combinação de tripulação e carga. Ambos foram projetados para serem lançados em foguetes e perseguir a Estação Espacial Internacional, viajando de 320 a 400 quilômetros da Terra a velocidades de até 28.000 km/h – circulando nosso planeta a cada 90 minutos. Um espirra no mar. Outras “terras macias” no deserto.

O objetivo dos dois ônibus espaciais era encontrar uma maneira de fornecer transporte aos astronautas da NASA para a ISS, agora que o ônibus espacial de longa distância foi aposentado. Ambos foram selecionados em 2014 para serem financiados com dinheiro do governo sob o contrato de Tripulação Comercial da NASA.

Enquanto a Boeing se prepara para lançar sua cápsula Starliner em sua primeira missão tripulada em 6 de maio às 22h34, do Complexo de Lançamento 41 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, aqui está o que você precisa saber sobre o Starliner e como ele se compara ao Dragon da SpaceX.

Starliner da Boeing transportando astronautas da NASA

Boeing chama isso Crew Space Transportation (CST)-100 Starliner ou simplesmente “Starliner”. Programado para lançamento antes de 6 de maio, ele fará história ao se tornar a primeira espaçonave a transportar humanos do Complexo de Lançamento Espacial 41. A plataforma tem sido a plataforma de lançamento para missões históricas, incluindo a New Horizons no espaço profundo, começando com os foguetes Titan em 1965. sonda, a espaçonave Voyager e até mesmo o rover Curiosity Mars.

O local recentemente viu um braço de acesso da tripulação em preparação para o teste de voo da tripulação do Starliner, que será lançado com a ajuda de um foguete Atlas V da ULA (joint venture Boeing e Lockheed Martin). O foguete Atlas V foi lançado da base em 2002, mas esta é a primeira vez que transporta astronautas ao espaço.

Chamado Boeing Starliner Calipso Para esta tarefa

A Boeing, parte do Programa de Tripulação Comercial da NASA, pretende manter astronautas regulares da NASA em seu transporte Starliner após o sucesso deste próximo teste de voo tripulado. Uma vez certificado pela NASA, o Starliner se juntará ao Dragon da SpaceX, que transporta tripulações da NASA desde 2020. A Boeing agora diz que a NASA adquiriu seis tripulantes adicionais além deste próximo teste de voo.

Segundo a Boeing, a tripulação do Starliner pode voar a cápsula até 10 vezes, com seis meses de serviço entre as viagens.

Lua tem o nome da cápsula voadora Calipso Pela astronauta de teste de voo da tripulação Sunitha “Suni” Williams. Em homenagem ao seu amor pelo oceano e pela exploração, Williams nomeou a cápsula em 2019. Calipso Depois do navio Jacques CusteauUm oceanógrafo de meados do século XX. O navio é lembrado por seu observatório subaquático e equipamentos para helicópteros e submarinos, auxiliando expedições científicas. Voando com Williams está o comandante da missão Butch Wilmore.

Boeing Starliner

Nome: Transporte Espacial da Tripulação (CST) -100 Starliner

altura: 16,5 pés (cápsula + módulo de serviço)

diâmetro: 15 pés

Tamanho do grupo: Quatro (pode transportar até sete)

Foguete: Lançado no ULA Atlas V

Ponto de check-in: Complexo de Lançamento Espacial 41

Reutilização de foguete: plano único (ULA testa capacidade de reutilização com Vulcan)

alvo: Órbita Terrestre e ISS

Pousar: Aterrissando sob três pára-quedas e airbags no sudoeste dos Estados Unidos.

Prêmio de contrato da NASA (2014): US$ 4,8 bilhões

Primeira atracação desenroscada do Boeing Starliner

O Starliner da Boeing chegou com sucesso à Estação Espacial Internacional em 20 de maio de 2022.

Dragão SpaceX

Nome: Cápsula da Tripulação do Dragão

altura: 16 pés

diâmetro: 13 pés

Tamanho do grupo: Quatro (pode transportar até sete)

Foguete: Lançado no SpaceX Falcon 9

Ponto de check-in: KSC 39A e Complexo de Lançamento Espacial 40.

Reutilização de foguete: Vários voos (Falcon 9 pousa e decola novamente)

alvo: Órbita Terrestre e ISS

Pousar: Depois de lançar dois pára-quedas droga, ele cai no mar sob quatro rampas principais

Prêmio de contrato da NASA (2014): US$ 3,1 bilhões

Primeira acoplagem desenroscada do SpaceX Dragon

O SpaceX Dragon chegou com sucesso à Estação Espacial Internacional pela primeira vez em 25 de maio de 2012.

Brooke Edwards é repórter espacial do Florida Today. Contate-a em bedwards@floridatoday.com ou X: @brookeofstars.