Senhor. ChatGPT vai para Washington: CEO da OpenAI, Sam Altman, testemunha perante o Congresso sobre os riscos da IA

(CNN) O CEO da OpenAI, Sam Altman, pediu aos legisladores que regulamentem a inteligência artificial durante uma audiência do comitê do Senado na terça-feira, descrevendo o atual boom da tecnologia como um potencial “momento da imprensa”, mas que requer salvaguardas.

“Acreditamos que a intervenção regulatória dos governos será crítica para reduzir os riscos de modelos cada vez mais poderosos”, disse Altman em seu discurso de abertura perante o Subcomitê Judiciário do Senado.

A aparição de Altman ocorre depois que o sucesso viral da ferramenta de chatbot de sua empresa, ChatGPT, renovou a corrida armamentista pela IA e despertou preocupação de alguns legisladores sobre os riscos representados pela tecnologia.

Sen. Richard Blumenthal abriu a audiência na terça-feira falsificando sua própria voz e explicando os perigos potenciais da tecnologia. A postagem, que inclui comentários escritos pelo ChatGPT e áudio da voz de Blumenthal criado a partir de gravações de seus discursos reais, argumentou que a IA não pode surgir em um ambiente descontrolado.

Blumenthal explicou que mesmo que o SADGP produza um reflexo preciso das opiniões dos legisladores reais, poderia facilmente produzir “uma capitulação da Ucrânia ou um endosso da liderança de Vladimir Putin”. Isso, disse ele, “teria sido realmente assustador”.

Uma lista crescente de empresas de tecnologia vem implantando novas ferramentas de IA nos últimos meses, capazes de mudar a forma como trabalhamos, compramos e interagimos uns com os outros. Mas essas mesmas ferramentas atraíram críticas de alguns dos maiores nomes da tecnologia por interromper milhões de empregos, espalhar desinformação e perpetuar preconceitos.

Em seus comentários na terça-feira, Altman disse que o potencial de IA ser usado para manipular os eleitores e visar a desinformação é “uma das minhas áreas de maior preocupação”, especialmente porque “teremos uma eleição no ano que vem e esses modelos estão ficando melhorar.”

Uma maneira de o governo dos EUA regular o setor é criar um regime de licenciamento para empresas que trabalham com sistemas de IA mais poderosos, disse Altman na terça-feira. Altman disse que essa “combinação de requisitos de licenciamento e teste pode ser usada para o desenvolvimento e lançamento de modelos de IA em uma variedade de recursos”.

Christina Montgomery, vice-presidente da IBM e diretora de privacidade e confiança, e Gary Marcus, ex-professor da Universidade de Nova York e autodenominado crítico do “hype” da IA, testemunharão na terça-feira.

Montgomery alertou contra a criação de uma nova era de “agir rápido e quebrar as coisas”, o antigo mantra de gigantes do Vale do Silício como o Facebook. “A era da IA ​​não pode ser outra era de ‘mova-se rápido e quebre as coisas'”, disse Montgomery aos legisladores. Ainda assim, disse ela, “não precisamos frear a inovação”.

Tanto Altman quanto Montgomery também argumentaram que a IA pode eliminar alguns empregos, mas também criar novos.

“Haverá um impacto nos empregos”, disse Altman a Blumenthal. “Estamos tentando ser muito claros sobre isso, e acho que vai exigir uma parceria entre a indústria e o governo, mas principalmente ação do governo, para descobrir como queremos reduzir isso. Mas estou muito otimista sobre o quão grande os empregos são. O futuro será.”

O CEO da OpenAI, Sam Altman, testemunha em uma audiência do Subcomitê de Privacidade, Tecnologia e Jurídico do Senado sobre ‘Supervisão da IA: Regras para Inteligência Artificial’ no Capitólio em Washington, EUA, em 16 de maio de 2023.

Como CEO da OpenAI, Altman, mais do que qualquer outra pessoa, passou a ser o rosto de uma nova safra de produtos de IA que podem gerar imagens e texto em resposta às solicitações do usuário.

Os comentários de Altman vieram um dia depois que ele se reuniu com mais de 60 legisladores da Câmara durante o jantar. Em uma reunião bipartidária de republicanos e democratas, Altman achou os vários usos do ChatGPT “tão divertidos” que uma pessoa na sala descreveu os legisladores como “confusos” com o evento.

A maioria dos presentes concordou amplamente que a regulamentação da IA ​​é necessária, acrescentou a pessoa.

O deputado Ro Khanna, um democrata da Califórnia que cobre o Vale do Silício, disse a Altman no jantar que a IA é uma ferramenta, não um “organismo”, e que a IA pode “ajudar nas tarefas, não nos empregos”.

“A contribuição mais útil de Altman foi reduzir o hype”, disse Khanna à CNN.

Refletindo como a IA conquistou o Congresso, mesmo quando o subcomitê do Judiciário questionou a OpenAI e a IBM, o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado realizou uma audiência separada e simultânea sobre o uso de inteligência artificial no governo.

No início deste mês, Altman estava entre vários CEOs de tecnologia que se reuniram com a vice-presidente Kamala Harris e, brevemente, com o presidente Joe Biden, como parte dos esforços da Casa Branca para enfatizar a importância do desenvolvimento ético e responsável da IA.

Em entrevistas neste ano, Altman se caracterizou como consciente dos riscos representados pela IA e “um pouco assustado” com a tecnologia. Ele e sua empresa se comprometeram a seguir em frente com responsabilidade.

Outros querem que Altman e OpenAI procedam com mais cautela. Elon Musk, que ajudou a fundar a OpenAI antes de deixar o grupo, juntou-se a dezenas de líderes de tecnologia, professores e pesquisadores na assinatura de uma carta pedindo que laboratórios de inteligência artificial como a OpenAI parem de treinar sistemas de IA mais poderosos por pelo menos seis meses. “Perigos profundos para a sociedade e a humanidade.”

Altman disse que aceitou partes da carta. “Acho que é muito importante agir com cautela e ser mais agressivo em questões de segurança. Não acho que a carta seja a melhor maneira de lidar com isso”, disse Altman em um evento no mês passado.

— Jennifer Korn, da CNN, contribuiu para este relatório.