Guerra na Ucrânia: Kiev atingida por ataques de mísseis e drones ‘excepcionalmente densos’

A Ucrânia disse que todos os 18 mísseis foram derrubados e as defesas aéreas disseram que destruíram alvos sobre a cidade.

O alerta de ataque aéreo foi emitido por volta das 02h30 locais (23h30 GMT de segunda-feira) e suspenso duas horas depois, no oitavo ataque a atingir a capital este mês.

Um número extraordinariamente alto de explosões altas foi ouvido no centro da cidade quando as autoridades disseram aos moradores em mensagens online que as defesas aéreas foram ativadas.