EUA avaliam danos potenciais ao sistema de defesa antimísseis Patriot após ataque russo perto de Kiev

(CNN) Fabricado nos EUA Sistema Patriot de Defesa Aérea Um ataque de míssil russo em Kiev e arredores na manhã de terça-feira, horário local, pode ter causado danos, mas não destruição, disse uma autoridade dos EUA à CNN.

Os EUA ainda estão avaliando a extensão dos danos ao sistema, disse o funcionário. Isso determinará se o sistema deve ser completamente retirado ou reparado in situ pelas forças ucranianas.

“Um ataque de alta precisão do sistema de mísseis hipersônicos Kinzel em Kiev atingiu o sistema de mísseis antiaéreos Patriot fabricado nos Estados Unidos”, disse o Ministério da Defesa da Rússia em um post no Telegram na terça-feira.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA encaminhou a CNN ao governo ucraniano para comentários.

Autoridades ucranianas disseram na terça-feira que interceptaram com sucesso todos os seis mísseis hipersônicos disparados pelos russos, mas os militares ucranianos se recusaram a comentar a alegação dos russos de que o sistema Patriot foi atingido. “Não podemos comentar sobre isso. Nos abstemos de comentar sobre fontes russas”, disse o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuriy Ihnat.

Atualmente, a Ucrânia possui dois sistemas de defesa aérea nativos, um doado pelos Estados Unidos e outro em conjunto pela Alemanha e Holanda. Não está claro qual desses sistemas pode estar comprometido.

A Rússia já havia alvejado sistemas Patriot com mísseis hipersônicos, disseram autoridades dos EUA à CNN na semana passada, incluindo uma vez em 4 de maio. O ataque falhou e os ucranianos interceptaram com sucesso o míssil antes que ele atingisse o Patriot, disseram autoridades.

Após extenso lobby dos ucranianos para fornecer-lhes um sistema de defesa aérea de última geração, os EUA Ele treinou tropas ucranianas por 10 semanas Sobre como mantê-lo e operá-lo. Autoridades americanas e ocidentais ficaram agradavelmente surpresas com a rapidez com que os ucranianos aprenderam a manobrar os patriotas que chegaram à Ucrânia no mês passado.

Outra autoridade dos EUA disse que o míssil pode ter atingido uma das várias partes da bateria do Patriot. Uma bateria Patriot completa consiste em seis componentes principais: geradores, um conjunto de radares, uma estação de controle, antenas, uma estação de lançamento e mísseis interceptores. Os componentes trabalham juntos para lançar o míssil Patriot e guiá-lo com sucesso até seu alvo.

Mas se houver danos extensos em um ou mais componentes, a Ucrânia colocará o sistema off-line e fora do país para realizar reparos extensos.

O Patriot possui um poderoso radar para detectar alvos de longo alcance, tornando-o uma poderosa plataforma de defesa aérea capaz de interceptar mísseis balísticos e muito mais. Mas a emissão de radar necessária para detectar ameaças distantes torna possível para um inimigo detectar e localizar uma bateria Patriot.

Autoridades dos EUA acreditam que os militares russos foram capazes de captar os sinais que emanam do Patriot, visando o sistema usando um míssil hipersônico chamado Kinzhal, ou Killjoy. Ao contrário de algumas das defesas aéreas de curto alcance fornecidas à Ucrânia, que são móveis e difíceis de atingir, a grande bateria Patriot é um sistema grande e estável que possibilita que as forças russas se concentrem no espaço ao longo do tempo.