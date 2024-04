SpaceX conclui 300º pouso do Falcon Booster durante a missão Starlink – voo espacial agora

Atualização 19h32 EDT: A SpaceX confirmou a implantação de 23 satélites Starlink.

A SpaceX concluiu o lançamento do Falcon 9, marcado pelo 300º pouso de reforço da empresa até o momento. A missão Starlink 6-53 marcará o 30º lançamento orbital da Flórida em 2024.

A decolagem do Complexo de Lançamento Espacial 40 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral ocorre às 18h17 EDT (2217 UTC). O 45º Serviço Meteorológico previu mais de 95 por cento de chance de clima favorável para a decolagem.

O impulsionador de primeiro estágio do Falcon 9 que apoia a missão, número de cauda B1078, fez seu nono lançamento neste vôo. Anteriormente, enviou a missão Crew-6 da NASA para a Estação Espacial Internacional, USSF-124 e cinco voos Starlink.

Cerca de oito minutos e meio depois, o B1078 pousou no drone SpaceX, ‘leia as instruções’. Foi o 300º pouso de reforço Falcon no geral, o 79º da JRTI e o 233º pouso de drone até o momento.

Os 23 satélites Starlink na missão somam-se ao total de 5.851 satélites atualmente em órbita, diz Jonathan McDowell, astrônomo e observador orbital especialista. Antes desta missão, 610 satélites Starlink foram lançados em órbita baixa da Terra em 27 missões em 2024. A separação dos satélites deverá durar uma hora e cinco minutos.