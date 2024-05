Scottie Scheffler foi preso em um dia muito estranho no golfe

Louisville, Ky. – O dia mais chocante da história dos principais campeonatos de golfe começou com uma tragédia, e o jogador masculino número 1 do mundo, Scotty Scheffler, foi preso, autuado em uma prisão local e libertado a tempo.

Pouco depois das 5h de uma manhã chuvosa de sexta-feira, a polícia foi chamada à rua em frente ao Valhalla Golf Club. Um ônibus que viajava na Shelbyville Road atingiu e matou John Mills, um homem local que trabalhava no PGA Championship para um fornecedor de torneios.

O terrível acidente paralisou o tráfego em ambas as direções fora de Valhalla, que sedia um campeonato importante pela primeira vez em uma década. Uma hora depois, Scheffler chegou ao local e, em meio a uma chuva constante e luzes policiais piscando, entrou no buraco e começou os preparativos para o tee time às 8h48 para a segunda rodada do PGA Championship. É comum, até comum, que a polícia e a segurança estejam presentes fora da rotina de um grande campeonato. “Passo por guardas assim 10 vezes por ano”, disse um treinador de swing do PGA Tour, falando sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto.

O que aconteceu a seguir foi típico. De acordo com um relatório de prisão do Departamento de Polícia de Louisville, Scheffler, que estava viajando no sentido leste, tentou mover seu veículo para a pista oeste quando o detetive Brian Gillis tentou parar o veículo. O relatório policial disse que Scheffler continuou a “puxar o detetive Gillies para o chão” e continuou a avançar, observando que sofreu ferimentos que exigiram tratamento médico, bem como danos irreparáveis ​​em seu uniforme de US$ 80. Jeff Darlington, um repórter da ESPN NFL designado para cobrir o segundo torneio de golfe do ano, estava no local e testemunhou, relatando que o veículo de Scheffler havia se movido de 10 a 20 jardas antes de parar finalmente.

O advogado de Scheffler, Steve Romines, disse que Scheffler foi orientado a parar primeiro e que o policial que dirigia o tráfego não fazia parte da equipe de trânsito do incidente. “Então foi aí que surgiu a falta de comunicação e é por isso que estamos aqui”, disse Romaines na manhã de sexta-feira.

Quando Scheffler parou, ele baixou a janela e o policial estendeu a mão, agarrou o braço de Scheffler e abriu a porta, disse Darlington. O policial então algemou Scheffler e o empurrou contra o carro. Enquanto Scheffler era conduzido em direção a um carro da polícia no escuro pela chuva, o vídeo capturado por Darlington mostra Scheffler perguntando: “Você pode me ajudar?” mostrou esse retorno.

“Você precisa sair do caminho”, disse outro policial a Darlington. “Agora, ele vai para a cadeia e não há nada que você possa fazer a respeito.”

Scheffler foi autuado no Departamento de Correções de Louisville às 7h28 e enfrenta acusações de agressão de segundo grau a um policial, dano criminal de terceiro grau, direção imprudente e desrespeito a um sinal de trânsito para um policial que dirige o trânsito. Uma audiência judicial está marcada para terça-feira.

Scheffler foi libertado às 8h40 e escoltado até Valhalla em um SUV preto, depois de posar para fotos em um macacão laranja que logo foi postado online e permaneceu em uma cela de prisão, imaginando se seria libertado a tempo. No banco do passageiro está o proprietário Jimmy Kirchdorfer. Ele chegou ao percurso às 9h12, menos de uma hora antes do tee time das 10h08, que foi adiado junto com as largadas de outros percursos devido a um longo atraso causado pelo acidente.

Scheffler entrou na sede do clube, tomou um café da manhã rápido e foi para o driving range para uma curta sessão de treinos de pouco mais de 30 minutos.

Todos os olhos estavam voltados para a equipe de Scheffler enquanto eles avançavam pela área de treino e pela ponte de jogadores que conectava o green e o range. Os jogadores chamaram a atenção enquanto o número 1 do mundo dirigia do campo de tiro para uma área aberta no meio da área de rebatida, enquanto 30 membros da mídia o seguiam tão de perto quanto permitido.

“Você está bem?” Rickie Fowler perguntou a Scheffler.

“Tudo bem”, respondeu Scheffler.

Multidões de milhares de pessoas ficaram na chuva, espiando de canto a canto, na esperança de vislumbrar o jogador número 1 do mundo e o título número 1 nos Jogos. Dezenas de câmeras foram instaladas em cada lado do 10º fairway, e cada repórter parecia se espremer nas cordas com uma credencial. Esta é a galeria que só viu Tiger Woods no seu auge.

Então Scheffler, de 1,80 metro, passou por entre as cercas de alcatrão e apareceu sob um grande guarda-chuva, vestindo um zíper branco e calça azul. Antes do nome do titular Scheffler ser anunciado, a multidão de Louisville soltou um rugido que a maioria dos espectadores concordou que era exponencialmente mais alto do que a primeira caminhada que ouviram.

“Scott… quero dizer! Scott, quero dizer! Scott, quero dizer! Eles cantaram.

Um fã gritou: “Liberte Scotty!” Outro disse: “Você fica ótimo de laranja!” Um deles disse: “Um de nós!” disse. Nas últimas semanas, foram escritos artigos sobre a falta de carisma de Scheffler para corresponder ao seu primeiro lugar no golfe. Na manhã de sexta-feira, atrás de Scheffler, toda a propriedade, que nunca teve uma galeria, era uma cena surreal da celebrização de Scheffler após sua prisão.



Scheffler entra na sede do clube Valhalla após ser libertado da prisão de Louisville. (Tour Ben Jarrett/PGA via Getty Images)

Ao acertar sua tacada inicial e caminhar pelo primeiro fairway, Scheffler caminhou com os parceiros de jogo Wyndham Clark e Brian Harman. Ele contou-lhes animadamente uma história, descrevendo vividamente o que havia acontecido na manhã de sexta-feira. Harman olhou para trás em estado de choque. “O mundo inteiro está do seu lado” foi ouvido antes de outro “Scotty!”, quando Scheffler acertou sua primeira tacada de aproximação do buraco para um birdie fácil. No caminho para o número 11, começaram os cantos.

A rodada de 5,5 horas de Scheffler continuou como estava, uma mistura de apoio fervoroso e humor juvenil que rapidamente fez esquecer a morte de um homem que antecedeu o momento. Não. Quando estreou aos 15 anos, um fã perguntou: “O que é isso, um projeto de publicar uma obra?” disse. Outro disse às forças de segurança dos policiais: “O quê? Você vai deixá-lo sozinho? ”Os oficiais riram.

Mas os gritos de “Free Scotty” persistiram. No buraco 16, um torcedor chamado Bob Parks desabotoou orgulhosamente sua jaqueta e a separou com as mãos enquanto Scheffler e companhia olhavam para sua camiseta branca com “Free Scotty” rabiscado em marcador preto. Scheffler, de cabeça baixa o dia todo, não percebeu. A poucos metros de distância, outro grupo de três exibia camisas idênticas. Ao ver a notícia por volta das 7h30, outros torcedores estamparam camisetas com a foto de Scheffler. Outro homem, vestido com um macacão laranja de prisão, disse que parou em Party City no caminho.

Scheffler disse após sua rodada que seu corpo tremeu por uma hora enquanto ele estava sentado em uma cela tentando diminuir sua frequência cardíaca. Ele não sabia se conseguiria jogar, então fez sua rotina de alongamento o maior tempo possível em uma cela, sabendo que seria uma curva difícil se voltasse ao campo. “É a primeira vez para mim”, ele brincou. O policial que o levou até a delegacia foi gentil e eles tiveram uma boa conversa, então enquanto ele esperava para entrar, ele perguntou: “Ei, com licença, você pode falar comigo por alguns minutos? Posso me acalmar?” Scheffler disse em estado de choque, dizendo que nunca ficou com raiva. A certa altura, ele ergueu os olhos de seu quarto e viu sua prisão na ESPN.

Um oficial superior olhou para Scheffler e perguntou: “Então você quer a experiência completa hoje?”

Scheffler olhou para o policial, confuso, dizendo que não sabia como responder a isso.

“Vamos, cara, você quer um sanduíche?” O oficial repetiu. Então Scheffler, que não tinha comido, comeu um sanduíche.



Alguns fãs chegaram ao ponto de imprimir rapidamente camisetas em apoio a Scotty Scheffler. (Patrick Smith/Imagens Getty)

Por fim, um policial bateu em seu celular e disse: “Vamos”. Scheffler assistiu à TV, verificou a hora e percebeu que conseguiria chegar se o trânsito não estivesse ruim. Ele entrou no carro e seu empresário, Blake Smith, perguntou se ele ainda queria jogar. Scheffler disse é claro. Ele saiu e imediatamente ouviu uma enorme quantidade de apoio no qual tentou se concentrar, mas esse apoio significava muito para ele.

Apesar de toda a confusão em torno do dia agitado, Scheffler acertou 66 para entrar na sede do clube atrás dos líderes. Foi uma rodada melhor do que a que disputou na quinta-feira.

Quando Scheffler terminou os nove últimos, seus seguranças foram questionados se eles haviam sido cortados o dia todo.

“Sim”, disse o oficial. “Eu vou nos fazer sofrer também.”

Um grupo de jogadores se reuniu no vestiário do Valhalla e pensou no que fazer. Will Zalatoris disse que tem havido conversas sobre ir ao PGA of America e parar para o segundo turno. Um homem morreu. E o principal candidato, o número 1 do mundo, foi preso.

“Foi estranho”, disse Zalatoris.

Mesmo antes da tragédia de sexta-feira, Zalatoris achava que o torneio era uma bagunça logística e disse aos seus pais para não comparecerem. “Não estou feliz por ter sido provado que estou certo”, disse ele. Ele disse que leva quase uma hora para chegar ao curso todos os dias, apesar de estar a oitocentos metros de distância, e na sexta-feira foi tão ruim que ele deixou a esposa no carro e ele, Cameron Young e Austin Eggrott andaram pela estrada. Claro. Assim que chegaram lá, os trabalhadores concorrentes não tinham ideia de quem eram ou se deveriam ser autorizados a entrar.

O bicampeão principal Colin Morikawa, assim como Zalatoris e outros, queria interromper a conversa e lembrar a todos o pior que aconteceu na sexta-feira.

“É uma pena para a pessoa que faleceu hoje cedo”, disse Morikawa. “Não acho que esteja sendo falado ou comentado o suficiente.”

Ao entrar em sua coletiva de imprensa lotada na tarde de sexta-feira, Scheffler respirou fundo e começou a falar sobre John Mills. Ele minimizou os contatos que levaram à prisão, dizendo que não poderia comentar o assunto, mas disse que o assunto seria resolvido. Em vez disso, ele refletiu sobre a família de Mills.

“Não consigo imaginar o que eles estavam passando esta manhã”, disse Scheffler. “Um dia ele vai ao campo de golfe assistir a uma partida. Poucos minutos depois ele tenta atravessar a rua e agora não está mais entre nós. Não consigo imaginar o que eles estão passando. Meu coração – eu sinto por eles. me perdoe.”

Faltam agora dois dias para o final do PGA Championship e Scheffler está na disputa pela segunda vitória consecutiva. Seus problemas legais o aguardam após o torneio. Sua acusação está marcada para as 9h de terça-feira, de acordo com os registros do tribunal online.

Scheffler tentou voltar à rotina normal na tarde de sexta-feira, com planos de ir à academia um pouco mais tarde. Seu foco vai se acalmar da estranha manhã de sexta-feira e tentar voltar ao normal no fim de semana. Não posso mais ficar estirado em uma cela.

(Foto: Michael Reeves/Getty Images)