Deshaun Watson, do Browns, passa por uma cirurgia no ombro no final da temporada, Dorian Thompson-Robinson começa no domingo

O quarterback do Cleveland Browns, Deshaun Watson, será submetido a uma cirurgia no ombro de arremesso no final da temporada, anunciou a equipe na quarta-feira. Dorian Thompson-Robinson será titular no domingo contra o Pittsburgh Steelers, segundo o técnico Kevin Stefanski.

Aqui está o que você precisa saber:

Watson sofreu a lesão na vitória de domingo sobre o Baltimore Ravens. Após o jogo, ele contou à equipe médica que sentiu um desconforto no ombro direito após uma rebatida no primeiro tempo.

Uma ressonância magnética na segunda-feira revelou uma fratura deslocada da glenóide em seu ombro. Uma ressonância magnética também mostrou uma entorse no tornozelo esquerdo.

Os médicos determinaram que Watson precisava de uma cirurgia imediata e estaria totalmente recuperado no início da temporada de 2024.

Thompson-Robinson, escolhido na quinta rodada, disputou três jogos em uma única partida nesta temporada. Enquanto Watson estava fora nesta temporada, ele e PJ Walker dividiram o tempo como zagueiro.

O que estão dizendo?

O gerente geral do Browns, Andrew Perry, disse na quarta-feira que Watson sofreu uma nova lesão no ombro no segundo quarto do jogo de domingo e que o time não estava “um pouco claro” sobre a jogada exata que ocorreu.

“Obviamente, estamos muito decepcionados e arrasados ​​por Deshaun”, disse Perry.

Perry disse que Watson já sofreu uma entorse no tornozelo antes do jogo de domingo.

Quando se trata da situação do quarterback dos Browns, Perry disse que a equipe irá explorar todas as opções.

“Sempre mantemos a mente aberta, mas nosso foco está realmente nos caras que já estão na sala”, disse ele.

“No intervalo, eu sabia que algo estava errado, mas consegui avançar”, disse Watson, que usava uma chuteira protetora no tornozelo esquerdo. … É muito difícil. Certifique-se de manter minha cabeça acima da água e apoiar os caras o máximo que puder.

Os Browns querem proteger Watson a longo prazo

Perry disse que os Browns e os médicos da equipe “reforçaram” a Watson que tentar superar a lesão poderia ter consequências negativas a longo prazo.

Watson tem garantia de US$ 63,98 milhões em salário em 2024, 2025 e 2026. Os Browns reformularam o contrato de Watson em março para reduzir seu limite máximo de 2023 para US$ 19 milhões. Garantido. – Jack Jackson, redator da equipe dos Browns

Como o Watson se compara

Watson não foi tão bom quanto os Browns esperavam. Os números são consistentes com esse sentimento.

Watson ocupa o 28º lugar na liga em pontos esperados permitidos por queda nesta temporada, via TruMedia, com uma taxa de -0,16. Nesta temporada ele foi o último do campeonato em pontos nesta categoria. Ele ocupa o 29º lugar com uma porcentagem de conclusão de 61,4.

Da semana 13 da temporada passada (primeiro jogo de Watson com os Browns) até agora, ele ocupa o 31º lugar na EPA (-0,15), o 29º em porcentagem de conclusão (59,8) e o 27º na classificação de passador (81,7) entre 34 passes de QBs.

Walker tem sido péssimo como zagueiro nesta temporada, embora os Browns de alguma forma tenham conseguido duas vitórias no processo. Walker tem uma classificação EPA de -0,19, uma classificação de passador de 51,3 e uma taxa de conclusão de 49,0 por cento.

Browns com e sem Watson Estatisticas Com Watson Sem Watson Jardas por jogada 5.1 (Classificação da NFL: T-17) 4.1 (classificação da NFL: 31) Jardas por tentativa de passe 6,5 (classificação da NFL: 25) 5.5 (Classificação da NFL: T-31) Jardas por corrida 4.6 (Classificação da NFL: T-5) 3.7 (Classificação da NFL: T-26) READ Os Angels marcaram 13 corridas na terceira entrada. As Montanhas Rochosas

Você deve estar se perguntando como os Browns permanecem na disputa pelos playoffs sem nem mesmo um Watson medíocre como zagueiro. – Larry Holder, escritor veterano da NFL

História de fundo

Watson, que disputou seis partidas nesta temporada, sofreu uma lesão no ombro direito na semana 3 e ficou de fora nas semanas 4 e 6. Cleveland foi eliminado na semana 5.

Watson voltou na semana 7 contra o Indianapolis Colts. No entanto, ele deixou o jogo no primeiro quarto depois que os treinadores verificaram seu braço e ombro, e o técnico Kevin Stefanski disse que estava sendo extremamente cauteloso com o ombro de Watson.

Desde então, Watson disputou as vitórias dos Browns sobre o Arizona Cardinals e Ravens. Ele terminou a temporada arremessando 1.115 jardas, com sete touchdowns e quatro interceptações.

Thompson-Robinson lançou 130 jardas, zero touchdowns e três interceptações nesta temporada. Ele está 0-1 como titular nesta temporada, enquanto Walker está 1-1. Walker registrou um touchdown e cinco interceptações em 98 tentativas de passe.

