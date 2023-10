Sam Bankman-Fried, a principal testemunha do julgamento, fornece um relato interno da empresa indiciada

Nova Iorque

Depois de nove horas de depoimento durante dois dias, Caroline Ellison, uma testemunha-chave no caso do governo contra Sam Bankman-Fried, desabou ao descrever os dias finais do império criptográfico que ela ajudou a construir.

Estranhamente, embora tenha sido “no geral a pior semana da minha vida”, ela disse a Bankman-Fried, “o melhor humor que já tive em um ano”. Em meio às lágrimas, ela disse aos jurados que estava “invadida de alívio” porque o momento que ela temia finalmente havia chegado. Ela ainda não precisava mentir, disse ela, embora ainda se sentisse “indescritivelmente mal” pelas pessoas que “traímos”.

O momento que ela temia era a rápida implosão financeira, em novembro, da Alameda Research, o fundo de hedge criptográfico do qual ela era presidente-executiva, e de sua plataforma de negociação irmã FTX, administrada por Bankman-Fried, de 31 anos. Outros enganam o público e os investidores sobre a verdadeira natureza da relação entre as duas empresas.

No início do dia, Ellison descreveu como a FTX escondeu bilhões de dólares em fundos retirados de contas de clientes e distribuiu balanços “desonestos” aos credores.

Antes do colapso da FTX, ela devia US$ 12 bilhões aos seus clientes, mas a empresa – contrariamente às garantias de Bankman-Fried no Twitter – tinha apenas US$ 4 bilhões em participações de clientes, disse Ellison. Segundo os promotores, os US$ 8 bilhões perdidos foram usados ​​pela Alameda para saldar suas dívidas e fazer empréstimos ao Banker-Fried e outros.

Bankman-Fried se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração. Sua equipe começou a interrogar Ellison brevemente na quarta-feira, antes que o juiz Lewis Kaplan declarasse: “Este é um longo dia” e sugerisse o encerramento do tribunal meia hora antes. Os advogados de defesa interrogarão Ellison na quinta-feira.

Bankman-Fried enquanto trabalhava na Alameda e Ellison, que namorou por mais de dois anos, se confessou culpado de sete acusações de fraude e conspiração como parte de um acordo de cooperação com os promotores.

Durante dois dias, Ellison apresentou uma versão dos acontecimentos em que um homem, Bankman-Fried, ordenou que seu círculo íntimo se envolvesse em atividades criminosas. Embora ela fosse CEO da Alameda, Bankman-Fried supervisionou ativamente tanto ela quanto a FTX, ela testemunhou.

Bankman-Fried pode pegar até 110 anos de prisão se for condenado e receber a pena máxima.

O processo da acusação tem provas nesse sentido Bankman-Fried roubou bilhões de dólares em fundos de clientes FTX Para compensar as perdas da Alameda e enriquecer a si e aos outros. Os promotores dizem que Bankman-Fried esbanjou em imóveis de luxo e doou milhões de dólares para campanhas políticas nos EUA com dinheiro retirado diretamente das contas de clientes da FTX. Ao criar uma instalação secreta que permitiu à Alameda contrair empréstimos junto da FTX, Bankman-Fried e outros executivos mentiram aos investidores e enganaram os clientes que acreditavam que poderiam receber o seu dinheiro de volta a qualquer momento.

Ellison e outras testemunhas testemunharam que a Alameda, que se dedicava à negociação de criptografia de alto risco, obteve crédito secreto e ilimitado da FTX, o que lhe permitiu obter dinheiro pertencente a clientes involuntários que depositaram dinheiro na bolsa.

As evidências dos promotores até agora sugerem que a criação da FTX em 2019 foi impulsionada principalmente pelo desejo de Bankman-Fried de um conjunto maior de capital além dos empréstimos de terceiros em que a Alameda dependia.

Na quarta-feira, Ellison orientou os jurados sobre algumas das listas de tarefas pessoais que ela mantinha no Google Docs, incluindo uma intitulada “Coisas que Sam está pirando”, onde Bankman-Fried disse que atualiza regularmente as guias sobre os problemas. determinado.

Jane Rosenberg/Reuters O advogado de defesa Mark Cohen é questionado pela procuradora assistente Danielle Sassoon de Carolyn Ellison durante o julgamento de impeachment de Sam Bankman-Fried na cidade de Nova York, em 11 de outubro de 2023, neste tribunal.

Entre as entradas sob esse título estava “Fazer com que os reguladores quebrassem as finanças” – uma referência ao que Bankman-Fried acreditava serem “as melhores maneiras de melhorar a participação no mercado da FTX”, atraindo clientes para longe do maior concorrente da FTX. Isto, segundo Ellison, “é o que os reguladores vêm prometendo há algum tempo, mas não aconteceu”, disse ele. (A Binance, atualmente sob intenso escrutínio regulatório nos Estados Unidos, emergiu brevemente como um potencial salvador da FTX quando seu negócio entrou em colapso em novembro de 2022, mas desistiu do acordo depois que a Binance determinou que os problemas da FTX estavam “além do nosso controle ou capacidade de ajudar .”)

A lista também inclui a “compra do SNAP”, que Ellison descreveu como o plano de Bankman-Fried para adquirir a controladora do Snapchat.

“Raising from MBS” narra os esforços de Bankman-Fried para levantar capital do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.

Em seu depoimento na tarde de quarta-feira, Ellison disse que a aparência desgrenhada de Bankman-Fried era uma estratégia calculada de relações públicas.

“Ele achava que seu cabelo era mais valioso”, disse ela, acrescentando que Bankman-Fried acreditava que receberia um bônus maior, retornando ao início de sua carreira como comerciante em Jane Street, “por causa de seu cabelo”.

Amr Alfiky/Reuters O fundador acusado da FTX, Sam Bankman-Fried, deixa o Tribunal dos Estados Unidos na cidade de Nova York em 26 de julho de 2023.

Ela pensou que ele estava tentando cultivar uma imagem de excêntrico pioneiro da criptografia.

Bankman-Fried costumava dizer aos repórteres que dirigia um Toyota Corolla, indicando que era um pragmático despreocupado com as armadilhas de ser um bilionário. Mas Ellison disse que o Corolla fazia parte de uma estratégia de mídia e que ele só começou a dirigi-lo depois de entregar seu luxuoso carro fornecido pela empresa.

FTX entrou em falência Em novembro de 2022, um balanço patrimonial vazado que revelou os laços financeiros incomumente estreitos da Alameda com a FTX gerou pânico entre investidores e clientes.