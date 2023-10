Um bilhete vendido na Califórnia ganhou o jackpot da Powerball de US$ 1,73 bilhão

O frenesi da Powerball continuou na quarta-feira, com os números sorteados para o jackpot de US$ 1,73 bilhão.

Números vencedores sorteados para o prêmio do jackpot: 22, 24, 40, 52, 64 e Powerball vermelha 10. Power Play 2.

Um bilhete tinha todos os números. Foi vendido em Frazier Park, Califórnia, localizado entre Los Angeles e Bakersfield, no condado de Kern.

Jay L. Getty Images via Glendon/Los Angeles Times

O grande prêmio, estimado em um total de US$ 756,6 milhões, continuou sua escalada para o território de um bilhão de dólares depois que nenhum bilhete acertou todos os seis números sorteados na noite de segunda-feira, disse a Powerball.

O jackpot de segunda-feira foi o terceiro maior da história da Powerball, disseram autoridades anteriormente, tornando o prêmio de quarta-feira agora o segundo maior.

A Flórida teve pelo menos um ingresso na segunda-feira que acertou cinco e recebeu um número do power play, todos somando uma vitória de US$ 2 milhões. Houve cinco vencedores do concurso de US$ 1 milhão na Califórnia, Indiana, Oregon e Virgínia.

O último prêmio de um bilhão de dólares da Powerball – US$ 2,04 bilhões – foi ganho na Califórnia, em novembro do ano passado. O próximo maior prêmio – US$ 1,586 bilhão – foi ganho em janeiro de 2016 na Califórnia, Flórida e Tennessee.

Os funcionários da loteria disseram que, embora as chances de ganhar o grande jackpot pudessem ser astronômicas, as chances de ganhar o prêmio menor eram muito melhores, de 1 em 24,9.

Os vencedores do jackpot podem receber o dinheiro como pagamento imediato em dinheiro ou em 30 pagamentos anuais ao longo de 29 anos. Ambas as opções de presentes anunciadas excluem impostos federais e jurisdicionais.

Os ingressos da Powerball custam US$ 2 e são vendidos em 45 estados dos EUA, além de Washington, DC, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA.

Os sorteios da Powerball são transmitidos ao vivo todas as segundas, quartas e sábados às 22h59 (horário do leste dos EUA) do estúdio de sorteios da Loteria da Flórida em Tallahassee. Os sorteios são transmitidos ao vivo online em Powerball.com.

Se nenhum vencedor for anunciado no sorteio de quarta-feira à noite, o próximo será realizado no sábado, 14 de outubro.