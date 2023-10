Os republicanos estão num impasse na corrida aos oradores

“Estamos montando uma aliança forte”, disse o Sr. Scalise disse depois de sair da reunião. “Faremos isso amanhã e House vai voltar ao trabalho.”

Os republicanos discutiram possíveis mudanças nas regras internas do partido antes da votação, uma que tornaria mais difícil a destituição de um presidente em exercício e outra que exigiria uma votação unânime entre os membros do partido antes de nomear um candidato para presidente.

Tanto o Sr. Os esforços para evitar a estranha curva narrativa do mandato de McCarthy, no qual ele sofreu 15 votos no plenário para ganhar o cargo de porta-voz em janeiro, duraram apenas nove meses no cargo antes de ser deposto pelo seu próprio partido. .

Senhor. McCarthy e Sr. Os aliados da Jordânia têm pressionado para aumentar o limiar para um candidato a porta-voz, o que o Sr. De acordo com as regras partidárias atuais, as nomeações devem ser feitas por maioria de 111 votos dos membros do partido; Senhor. A Jordânia e os seus aliados precisam de uma maioria na Câmara, 218 votos.