Recuperação da recuperação do mercado: Dow Jones Futures

Os futuros do Dow Jones caíram depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq, enquanto o Boeing 737 caiu em problemas. JPMorgan Chase (JPM), Citigroup e UnitedHealth foram os grandes relatórios de ganhos na sexta-feira.







O rali do mercado de ações se recuperou fortemente após outra leitura de inflação mais lenta do que o esperado, juntamente com o aumento dos pedidos de auxílio-desemprego. Os principais índices recuperaram as perdas de quarta-feira ou mais. O S&P 500 atingiu seu melhor nível em quase dois meses, juntando-se ao Dow Jones. O Nasdaq continuou sua sessão de um dia.

As principais ações tiveram ganhos sólidos, mas não muitos sinais de compra.

As ações da Megacap tiveram uma sessão forte. Maçã (AAPL), Amazon.com (AMZN), Pais do Google cartas (Google), Metaplataformas (meta), Microsoft (MSFT) e as ações da Tesla subiram mais de 2%. As ações do Google se recuperaram acima de um ponto de compra. As ações da Apple e da Microsoft subiram em zonas de compra. tesla (D.S.L.A) e as ações da Amazon subiram para os fundos formados abaixo da média móvel de 200 dias. Estoque de meta atinge alta de 11 meses

A Amazon está se juntando à Microsoft e ao Google no campo da IA ​​generativa, disse a gigante do comércio eletrônico e da computação em nuvem na quinta-feira.

Estoque meta está em movimento Classificação IBD e comerciante de swing. As ações da MSFT estão entre as líderes de longo prazo do IBD.

Os investidores devem participar deste boom de mercado. Mas a receita dos grandes bancos é enorme.

Dow Jones Futuros Hoje

Os contratos futuros de Dow Jones caíram 0,1% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%.

Tarde de quinta-feira, Boeing (BA) citou um problema de peças de um fornecedor e alertou para uma menor produção e entregas do 737 Max no curto prazo. As ações da BA caíram 5%, pesando sobre os futuros do Dow Jones.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

receita bancária

JP Morgan, Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC) com superregião PNC Serviços Financeiros (PNC) Todos os relatórios são sexta-feira de manhã.

Em meio a uma crise bancária, os investidores estão mais preocupados com os balanços: depósitos, empréstimos e muito mais. Eles estarão interessados ​​na orientação dos executivos do banco.

Os depósitos bancários caíram por 10 semanas seguidas, segundo dados do Fed, embora os bancos menores tenham registrado um ligeiro aumento na última semana. Novos números semanais serão divulgados ainda na sexta-feira. Os temores de falências bancárias diminuíram, mas as taxas de depósito – especialmente nos grandes bancos – ainda são baixas para fundos do mercado monetário e títulos do Tesouro de curto prazo.

Se os bancos começarem a pagar significativamente mais por depósitos, as margens líquidas de juros ficarão sob pressão. Isso é especialmente verdadeiro para bancos menores, já que os depositantes ainda procuram refúgios seguros em grandes gigantes falidos. Depósitos de baixo e alto custo afetam os empréstimos e, portanto, a economia. Nas últimas semanas, os empréstimos bancários começaram a cair.

De acordo com a ata da reunião de política do banco central de 21 a 22 de março, divulgada na quarta-feira, a equipe do Federal Reserve viu uma “ligeira desaceleração” no final deste ano devido ao estresse bancário.

Tudo isso explica por que o mercado mais amplo prestará muita atenção aos resultados bancários de sexta-feira e às chamadas de lucros.

As ações de bancos são claramente retardatárias. As ações do JPM subiram 0,4% na quinta-feira, pairando acima da linha de 200 dias, mas abaixo da linha de 21 dias e tricotando abaixo da linha de 50 dias. As ações do Citi estão abaixo de 50 e 200 dias. As ações do WFC permanecem abaixo desses níveis-chave, mas recentemente retomaram uma seqüência de 21 dias.

As ações da PNC subiram 1,4% na quinta-feira, mas depois de atingir seu pior nível desde novembro de 2020.

Vários fundos importantes devem ser pagos na próxima semana, incluindo Banco da América (BAC), Charles Schwab (Preto), Goldman Sachs (GS) e Morgan Stanley (Sra), bem como várias regiões e super-regiões.

United Health Revenue

Informe antes de abrir, Grupo UnitedHealth (UNH) é uma empresa Dow Jones como JP Morgan.

A UnitedHealth Revenue começa a tomar decisões para as seguradoras de saúde. As ações da UNH subiram quase 1% para 526,21 na quinta-feira, caminhando para um ponto de compra de 558,20. As ações subiram nas últimas duas semanas, já que os prêmios de seguro de saúde devem subir. As ações da UNH têm um ponto de compra de 558,20, mas não estão longe de uma possível entrada na linha de tendência. Uma pausa na linha de tendência é bem-vinda.

Ações da UNH se juntam a líderes de longo prazo

Rally do mercado de ações

O rali do mercado de ações se recuperou da queda de quarta-feira, com os principais índices ganhando impulso durante a sessão de quinta-feira e fechando perto das máximas intradiárias.

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,1% nas negociações do mercado de ações na quinta-feira. O índice S&P 500 subiu 1,3%. O composto Nasdaq subiu 2%. O Russell 2000 de pequena capitalização avançou 1,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1,1%, para US$ 82,16 o barril, recuando de seus melhores níveis em quase cinco meses.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 3 pontos base para 3,45%.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTY1,55% acima. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVAs ações da ServiceNow e MSFT subiram 1,9% com os principais players. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH0,8% melhoraram.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKKsubiu 4% e o ARK Genomics ETF (ARKG) 5,6% das ações da Tesla são a participação dominante nos ETFs da Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) subiu 2,2%, com as ações da FCX significativamente mais altas. Global X US Infrastructure Development ETF (calçadasubiu 0,3%. US Global Jets ETF (JATOS) empurrou 0,2% para cima. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBsubiu 0,4%. Energy Select SPDR ETF (XLE0,6% maior e o fundo SPDR do setor de assistência médica (XLV1,3% acima.

Seleção de fundos SPDR ETF (45Encerrou em alta de 0,9%. JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup são grandes participações da XLF. SPDR S&P Banco Regional ETF (Criar) recebeu 1,5%. O estoque PNC é um componente KRE.

Cinco melhores ações chinesas para assistir agora

Análise de rally de mercado

O mercado de ações se recuperou do revés de quarta-feira com ganhos ainda mais fortes.

O Nasdaq liderou na quinta-feira. O índice de alta tecnologia se recuperou acima do nível de 12.000. Está perto de sua máxima de 31 de março, logo acima do pico de 2023. O volume foi ligeiramente maior na Nasdaq, dando ao índice de alta tecnologia um dia de rali após três dias de entrega nas cinco sessões anteriores.

Fortes ganhos em preços mais altos continuaram no dia seguinte para o Nasdaq.

O volume da NYSE caiu em relação à quarta-feira. No entanto, o S&P 500 atingiu o pico no início de abril, não desde meados de fevereiro, em seu melhor nível desde 2023. O Dow Jones recuperou o nível de 34.000 com uma alta de 2023. O Russell 2000 moveu-se acima de sua linha de 21 dias, mas permanece abaixo das linhas de 50 e 200 dias.

Vencedores vencem perdedores por quase 5 a 2 na NYSE e Nasdaq

Mas, apesar da ampla amplitude e dos fortes ganhos de preços dos principais índices, muitas ações não emitiram sinais de compra.

sul de cobre (SCCO) e Freeport McMorran (FCX) mostrou atividade positiva Serviço agora (Agora) está flertando com uma fuga. STMicroeletrônica (STM), HubSpot (hubs) e fio voador (Pena) todos os pontos de compra resgatados.

ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) subiu 0,8%, um bom ganho, mas certamente ficando atrás do S&P 500. E o RSP ainda está abaixo de seus 50 dias de baixa.

As ações da Megacap tiveram forte desempenho na quinta-feira e assim permanecerão ao longo de 2023. As ações da AMZN subiram 4,7% e retomaram sua linha de 50 dias. As ações da Apple subiram 3,4%, enquanto as da Meta ganharam 3%. As ações do Google avançaram 2,7% com o titã da tecnologia no topo de sua zona de compra. As ações da Tesla se recuperaram 3%, mas foi um dia ruim para a empresa EV, que está abaixo de todas as suas médias móveis. As ações da Microsoft perdia com um avanço de 2,2%.

Atingir o pico de 2023 seria um grande passo para a recuperação do mercado. Idealmente, com o RSP ganhando algum terreno no SPY, a amplitude continuará a melhorar.

Os relatórios de lucros da Silver, particularmente do JP Morgan e outros bancos, podem mover o mercado mais amplo para cima ou para baixo.

O que fazer agora

A ação de quinta-feira foi um passo positivo para o rali do mercado de ações, apesar das oportunidades de compra relativamente baixas.

Os investidores podem aumentar gradualmente a exposição, assumindo que as tendências do mercado são mais altas. Não demorará muito para que os principais índices e principais ações sejam danificados novamente.

O mercado ainda está em uma estrutura lateral, com setores e nomes individuais propensos a grandes oscilações às vezes. Tente construir um portfólio com posições nas principais ações de diferentes setores ou temas.

Esteja preparado para obter lucros rapidamente e minimizar as perdas. Os investidores devem sempre ser flexíveis, mas certamente não é o momento de ficar preso a uma mentalidade pessimista ou pessimista.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

