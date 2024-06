WNBA confirma os erros de Sennedy Carter sobre Kaitlyn Clark e multa Angel Reese por pós-entrevista

NOVA YORK (AP) – A WNBA no domingo atualizou o jogo sujo do guarda do Chicago Sky, Sennedy Carter, contra a estreante do Indiana Fever, Caitlin Clark, para uma violação flagrante-1 após uma revisão.

Carter deu Ombro para Clark Isso a empurrou para o chão antes de um passe de entrada durante o terceiro quarto de sábado Vitória por 71-70 pela febre. Os árbitros consideraram falta fora da bola e não revisaram a jogada. Isso foi considerado um erro comum na época.

“Eu não esperava por isso”, disse Clarke após o jogo. “É o que é. É um jogo físico. Faça o lance livre, execute o ataque e sinto que o fizemos.

Carter não respondeu às perguntas sobre Clark ou a jogada após o jogo.

A liga multou o atacante da Sky, Angel Reese, em US$ 1.000 por não estar disponível para a mídia após o jogo de sábado. A WNBA multou Chicago em US$ 5.000 por não garantir que todos os jogadores cumprissem as políticas de mídia da liga.

O escritório da liga pode reclassificar uma falta flagrante ou transformar uma falta não cometida durante o jogo em flagrante. Além disso, a liga pode multar ou suspender um jogador por falta flagrante. Nem o WNBA Carter.

Os jogadores acumulam pontos por faltas flagrantes durante a temporada regular e recebem suspensões caso atinjam um determinado número.

“Esta liga é incrível, é uma liga física”, disse o técnico do Indiana, Christy Sides, antes de jogar contra o New York Liberty na noite de domingo. “Aquele foi um jogo que não era de basquete e que teve que ser cancelado na época.”

A linha lateral elogiou Clark em sua entrevista de jogo no sábado por manter a compostura em todos os jogos físicos que enfrentou nesta temporada.

“Ela mostrou isso ontem à noite”, disse o treinador. “Eu simplesmente levantei e continuei jogando. Tudo o que ela fez foi pedir às autoridades que reconsiderassem. Eles não querem ouvir isso. Eu a elogio pela maneira como ela lidou com isso ontem à noite.

Clark terminou com 11 pontos, oito rebotes e seis assistências. Reese fez oito pontos e 13 rebotes.

“Eu cresci jogando basquete com meninos. Sempre será físico e brutal, e você tem que encontrar uma maneira de se defender”, disse Clark.

