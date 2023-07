Fábricas de baterias EV criam um problema curinga

DETROIT – Em negociações trabalhistas já controversas entre o sindicato United Auto Workers e as principais montadoras, uma questão curinga está em jogo nas discussões.

As fábricas de baterias EV multibilionárias – e seus esperados milhares de trabalhadores – são críticas para o futuro da indústria automobilística e posicionadas de maneira única para ter amplas implicações para o UAW, as montadoras e o impulso do presidente Joe Biden em direção à fabricação doméstica.

Mas há um problema. Eles não fazem parte das negociações.

Quase todas as usinas notificadas são joint ventures separadas com suas próprias operações, negociações e contratos – contratos que não se enquadram nos contratos de trabalho. General Motors , Ford Motor E constelação antes do prazo de 14 de setembro. As montadoras argumentam que as fábricas de joint ventures não são legalmente parte do debate.

Mas a liderança do UAW tornou uma prioridade garantir uma “transição suave” para EVs para trabalhadores automotivos, inclusive em fábricas de baterias. Os atuais e ex-líderes sindicais disseram à CNBC que, para a viabilidade do sindicato a longo prazo, as fábricas de baterias devem ser uma prioridade para a organização trabalhista, mesmo que seja discutida diretamente no contrato nacional.

“É um jogo de shell”, disse o presidente do UAW, Shawn Fine, na semana passada sobre as instalações da bateria. “No final das contas, eles podem criar joint ventures e ainda ter uma obrigação para com seus membros, para com seus trabalhadores, e optam por não fazer isso por um motivo, porque querem correr para o fundo do poço.”