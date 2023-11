À medida que a investigação da campanha se intensifica, o FBI apreende os telefones de Eric Adams

Agentes do FBI apreenderam os dispositivos eletrônicos do prefeito Eric Adams no início desta semana, no que parecia ser uma expansão dramática de uma investigação criminal sobre se sua campanha de 2021 conspirou com o governo turco e outros.

Agentes abordaram o prefeito após um evento em Manhattan na noite de segunda-feira e pediram-lhe que retirasse sua equipe de segurança, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Eles entraram em seu SUV com ele e levaram seus dispositivos, de acordo com um mandado aprovado pelo tribunal, disse a pessoa.

Os aparelhos – pelo menos dois celulares e um iPad – foram devolvidos em poucos dias ao prefeito, disseram a pessoa e outra pessoa familiarizada com a situação. Investigadores policiais com mandado de busca podem fazer cópias dos dispositivos após apreendê-los.

Senhor. Um advogado de Adams e sua campanha disse em comunicado que o prefeito está cooperando com as autoridades federais e já “relatou progressivamente” pelo menos um caso de má conduta.