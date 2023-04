As ações do First Republic Bank atingiram novas mínimas com o relatório de que o governo está relutante em intervir

Pelo segundo dia consecutivo, o mercado de ações atingiu mínimas recordes

O governo dos EUA está supostamente relutante em intervir no processo de recuperação

Analistas se preocupam com opções cada vez menores do banco

26 Abr (Reuters) – O valor de mercado do Republic Bank (FRC.N) caiu abaixo de US$ 1 bilhão nesta quarta-feira, depois que um relatório disse que o governo dos Estados Unidos não queria intervir no processo de resgate, prejudicando as ações do credor.

Após uma liquidação brutal, a capitalização de mercado do banco atingiu a mínima histórica de US$ 886 milhões na quarta-feira, muito longe do pico de US$ 40 bilhões em novembro de 2021.

Funcionários do governo dos EUA atualmente não querem interferir no processo de recuperação da Primeira República, informou a CNBC relatadoCitação de fontes.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse à Reuters na terça-feira que o banco estava analisando várias opções, incluindo vender ativos ou criar um “banco ruim”.

O potencial bancário ruim é um método do tipo crise para isolar ativos financeiros problemáticos.

A negociação das ações da First Republic foi interrompida várias vezes. A última ação caiu 30%, a US$ 5,66.

Os assessores do First Republic já angariaram compradores para novas ações do credor, desde que ele conserte o balanço patrimonial do banco. Relatório disse na quarta-feira.

Analistas, no entanto, destacaram vários obstáculos que podem complicar os esforços de recuperação do credor com sede em São Francisco, à medida que emerge de uma crise alimentada por mais de US$ 100 bilhões em depósitos no primeiro trimestre.

“Os ativos (da Primeira República) serão vendidos, mas pode levar algum tempo e eles podem ser vendidos com um grande desconto”, disse David Wagner, gerente de portfólio da Optus Capital Advisors.

Pelo menos três corretoras reduziram seus preços-alvo para as ações da First Republic depois que ela divulgou os resultados do primeiro trimestre na segunda-feira.

“Os problemas da Primeira República são únicos… e obviamente têm uma trajetória dolorosa”, disse Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B Riley Wealth em Boston.

Os relatórios de ganhos dos bancos regionais na semana passada tranquilizaram os investidores, mas o setor bancário está sob pressão renovada após os resultados da Primeira República.

O KBW Regional Bank Index (.KRX) perdeu 4,4% até agora esta semana.

