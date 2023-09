Rupert Murdoch está se aposentando dos conselhos da Fox and News Corporation

“Temos todos os motivos para estarmos otimistas em relação aos próximos anos – e eu certamente estou, e pretendo estar aqui para participar deles”, escreveu ele. “Assistirei às nossas transmissões com um olhar crítico, lerei nossos jornais, sites e livros com grande interesse e entrarei em contato com vocês com pensamentos, ideias e sugestões.”

No entanto, o anúncio marcou época, como o Sr. Murdoch marca pelo menos o fim formal de uma carreira activa na qual construiu o império mediático mais importante e politicamente influente do planeta. As suas instituições, imbuídas de um tipo de populismo de direita, acumularam o poder para moldar e, por vezes, fazer ou destruir presidentes e primeiros-ministros.

Ele construiu esse império em três continentes, ajudando a mudar normas e gostos no jornalismo, na política e na cultura popular em todo o mundo de língua inglesa. Usando a sensibilidade de um pirata autoconfiante, ele agiu com disposição para agir rápido e quebrar coisas – antes que isso se tornasse moda.

Essas táticas causaram problemas legais e um fluxo constante de condenações de críticos e antigos aliados, especialmente o canal Fox News, estrelado pelo ex-presidente Donald J. Depois de admitir as mentiras eleitorais de Trump em 2020 – Dominion Poll leva a um acordo legal de US$ 787,5 milhões. A instituição em sua essência. Outros processos ainda estão pendentes, incluindo um que pede 2,7 mil milhões de dólares por danos.

Lachlan Murdoch, apesar de ter um visual diferente do pai – com tatuagens e botas de couro marca registrada – tem representado até agora a continuidade da empresa familiar. Embora ele tenha assumido uma postura mais agressiva ao entrar na esfera do streaming – adquirindo entretenimento apoiado por anúncios Serviço de streaming Tubi em 2020 De lá para cá o valor aumentou – ele mantém a posição dos veículos mais conservadores da empresa.