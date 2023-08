Barco com migrantes afunda no Canal da Mancha e deixa 6 mortos

CNN

Um barco que transportava migrantes virou no Canal da Mancha, matando seis pessoas e deixando duas desaparecidas, disseram autoridades.

De acordo com os testemunhos dos sobreviventes, 65 ou 66 pessoas estavam a bordo do barco que naufragava, segundo as autoridades locais francesas. Eles acrescentaram que mais de 20 pessoas foram levadas para Dover pelas autoridades britânicas.

Major local Frank Derzin ele tuitou isso Uma foto de alguns dos migrantes resgatados em um barco de resgate coberto com cobertores de alumínio dourado.

“Aqui está outro desastre com muitos migrantes afogados na costa de Calais/Visant. Um dia devemos parar de simplesmente registrar o número de mortos no Canal da Mancha e no Mediterrâneo”, ele postou no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Beimana Asad, um vereador local no bairro londrino de Harrow, disse que todos os seis afogados eram homens afegãos.

“Os afegãos estão fugindo do Afeganistão por causa do Talibã. Eles estão em pequenos barcos porque o governo do Reino Unido não abre passagem segura e legal para os afegãos como faz para os ucranianos. Nem sei mais o que dizer”, escreveu ele no X, anteriormente conhecido como Twitter.

O Canal da Mancha é uma das hidrovias mais movimentadas do mundo, e atravessá-lo em pequenas embarcações é extremamente perigoso.

Os traficantes de pessoas geralmente sobrecarregam os navios e as baixas são comuns em mares agitados.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak – cujos conservadores estão lutando contra um referendo – fez da parada das balsas uma de suas prioridades para a perigosa travessia do Canal da Mancha.

Mas na quinta-feira, 755 migrantes cruzaram o Canal da Mancha para o Reino Unido, mostram dados do governo. Este é o maior número registrado em um único dia neste ano.

Até esta semana, 100.000 migrantes cruzaram o Canal da Mancha desde 2018, incluindo quase 16.000 este ano, mostram os números.

Na sexta-feira, 39 requerentes de asilo foram retirados de um controverso barco que abrigava centenas de pessoas depois que a bactéria Legionella foi encontrada na água.

Depois que a Grã-Bretanha concordou em março em enviar centenas de milhões de euros anualmente para Paris, as autoridades francesas intensificaram as patrulhas e outras medidas preventivas.

Primeira-ministra francesa Elizabeth Bourne A Tweetar “Pensamentos estão com as vítimas” do barco de migrantes virado.

“Saúdo a dedicação das equipes de resgate (da Marinha Francesa) que salvaram cerca de cinquenta náufragos”, ele postou no X, anteriormente conhecido como Twitter, e o secretário de Relações Exteriores da França, Hervé Perville, disse. Vai ao local.

E a secretária do Interior do Reino Unido, Suella Braverman ele tuitou issoEscrevendo: “Meus pensamentos e orações estão com os afetados pela trágica perda de vidas no Canal hoje.”

“Falei esta manhã com nossas equipes da Força de Fronteira que estão apoiando as autoridades francesas em resposta a este incidente”, acrescentou.