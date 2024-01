Um voo da Japan Airlines com 379 pessoas a bordo pegou fogo no aeroporto de Tóquio.

Um voo da Japan Airlines pegou fogo após pousar no aeroporto de Haneda na terça-feira.

O voo JL516, que viajava de Chitose, Hokkaido, pode ter atingido uma aeronave da Guarda Costeira do Japão durante o pouso, disseram autoridades à emissora japonesa NHK, acrescentando que esta foi uma avaliação preliminar. O voo pousou às 17h47, horário local.

Notícias de Quioto via AP

Havia 367 passageiros e 12 tripulantes quando o avião pousou, informou a NHK. A companhia aérea disse que todas as 379 pessoas saíram do avião em segurança após o pouso, informou a NHK.

Autoridades disseram à NHK que seis pessoas estavam a bordo de um avião da Guarda Costeira programado para voar para Niigata, no Japão, para socorro ao terremoto. Suas condições não foram imediatamente conhecidas.

Issei Kato/Reuters

Vídeos ao vivo do aeroporto, um centro internacional nos arredores de Tóquio, mostraram bombeiros lutando contra as chamas que engolfaram a fuselagem do avião.

Mais de 70 carros de bombeiros estavam na pista enquanto o fogo se espalhava rapidamente. O fogo ainda ardia cerca de duas horas após o pouso.

O avião era um Airbus A350, de acordo com o rastreador de voo FlightAware.

Esta é uma história crescente. Volte para atualizações.

Joe Simonetti, da ABC News, contribuiu para esta história.