Canadá investigará interferência chinesa nas eleições

TORONTO – O primeiro-ministro Justin Trudeau disse na segunda-feira que nomeará um relator especial independente para investigar a interferência estrangeira nas eleições do Canadá e ordenará um painel de legisladores com habilitação de segurança ultrassecreta. As agências de inteligência há muito relatam que potências estrangeiras, incluindo China e Rússia, tentaram interferir nas eleições canadenses. Mas o assunto passou por um novo escrutínio nas últimas semanas, após relatos da mídia sobre os esforços chineses para interferir nas eleições federais de 2019 e 2021 – e emergiu como uma dor de cabeça política para Trudeau.

“Todos concordamos que manter a confiança em nosso processo democrático, em nossas eleições, em nossas instituições é fundamental”, disse Trudeau em entrevista coletiva em Ottawa. “Esta não é uma questão partidária e nunca deveria ser. Eu entendo que as pessoas querem respostas e os canadenses merecem garantias.

O anúncio marcou uma mudança para Trudeau, que há semanas defendeu a maneira como seu governo lidou com a interferência estrangeira nas eleições e descreveu os relatos da mídia como cheios de “erros” não especificados. Mas isso ficou aquém do inquérito público completo exigido pelos legisladores da oposição.

Trudeau disse que o Comitê Nacional de Segurança e Inteligência da Câmara dos Deputados investigará e relatará a suposta interferência. O cão de guarda consiste em legisladores de todos os partidos políticos e autorizações de segurança ultrassecretas de ambas as casas do parlamento. Ele promete confidencialidade sobre a inteligência que vê e seus relatórios ao público sobre assuntos delicados.

O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, rejeitou na segunda-feira o anúncio do governo Trudeau como “uma continuação de seu encobrimento”.

“É um comitê secreto, com investigações secretas, fontes secretas e decisões secretas – tudo controlado pelo primeiro-ministro”, disse Poilievre em um comunicado. “Não terá abertura ou liberdade para fornecer aos canadenses a verdade sobre a interferência de Pequim em nossa política e governo.”

Nem todos os conservadores concordam.

Fred DeLorey, gerente de campanha do Partido Conservador para a eleição de 2021, escreveu no Toronto Star de domingo que tinha “sérias reservas” sobre a eficácia do inquérito público e apoiou o inquérito por um painel de parlamentares. Ele também escreveu que o resultado da votação de 2021 “não foi influenciado por nenhuma interferência externa”.

Citando fontes de inteligência anônimas e documentos do Serviço de Inteligência de Defesa do Canadá, o Globe and Mail informou no mês passado que Pequim empregou “uma estratégia sofisticada” para reeleger os liberais de Trudeau e derrotar certos candidatos conservadores nas eleições federais de 2021. Foi considerado hostil à China.

O Partido Comunista Chinês preferiu os liberais de Trudeau aos conservadores, mas viu o melhor resultado como outro governo de minoria liberal, disse o artigo. Analistas dizem que tal decisão seria difícil para uma parte externa lidar. Os documentos também dizem que os diplomatas chineses se gabaram a Pequim sobre derrotar com sucesso os candidatos conservadores.

Os liberais de Trudeau foram reeleitos em 2021 com um governo minoritário. Os conservadores ganharam o voto popular, mas não conseguiram fazer incursões em Quebec ou nos subúrbios de Toronto e Vancouver, distritos de campo de batalha que normalmente ganham ou perdem as eleições.

O Globe and Mail informou que os relatórios de inteligência delinearam várias táticas empregadas por Pequim, incluindo campanhas de desinformação visando grupos com grandes populações de imigrantes chineses e doações em dinheiro não declaradas a candidatos que considera amigáveis ​​à China.

O jornal informou que os documentos foram compartilhados com altos funcionários do governo.

A Embaixada da China no Canadá rejeitou as acusações como “pura calúnia e total absurdo”. Questionado sobre por que não expulsou nenhum diplomata chinês, Trudeau disse na segunda-feira que “a falta de provas significa que não estamos agindo”.

Um painel apartidário de funcionários do governo divulgou um relatório na semana passada dizendo que, apesar das tentativas de interferir na votação de 2021, inclusive da Rússia, Irã e China, não há evidências de que a interferência estrangeira esteja “na escala” da interferência russa. Eleição presidencial dos EUA em 2016 ou “atingiu o limiar de afetar a integridade eleitoral”

A Real Polícia Montada do Canadá disse na semana passada que não estava investigando alegações de interferência estrangeira nas eleições. A agência de inteligência disse na segunda-feira que investigaria os vazamentos.

Trudeau assumiu o cargo em 2015 para aprofundar os laços com a China. Mas as relações azedaram depois que a China deteve dois canadenses em 2018, amplamente visto como retaliação pela prisão no Canadá de um executivo da Huawei procurado nos Estados Unidos por acusações de conspiração por fraude bancária e eletrônica.

O executivo fechou um acordo com funcionários do Departamento de Justiça dos EUA em 2021, no qual concordou em ajudar a ocultar negócios diretos de empresas de tecnologia no Irã, violando as sanções dos EUA ao país. Ela voltou para a China.