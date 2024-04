Grupos empresariais processaram para impedir a FTC de proibir cláusulas de não concorrência

Ryan LLC, uma empresa de serviços fiscais em Dallas processou a FTC, um caso aberto em outro Tribunal Distrital dos EUA no Texas levanta argumentos geralmente semelhantes. Ryan é representado por Eugene Scalia, sócio da Gibson Dunn que atuou como secretário do Trabalho durante a administração Trump.

Douglas Farrar, porta-voz da FTC, disse em comunicado que o Congresso deu à agência autoridade para prevenir “práticas competitivas desleais”, que incluem acordos de não concorrência.

“Nossa autoridade legal é clara”, disse ele. “Abordar os não-concorrentes que limitam a liberdade económica dos americanos está no cerne do nosso mandato e estamos ansiosos por vencer no tribunal”.

A escolha dos fóruns para os casos será decidida pelos juízes do Tribunal Distrital nomeados por Trump no Distrito Leste, J. Campbell coloca desafios à frente de Barker e Ada Brown no Distrito Norte. Qualquer recurso iria para o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito, em Nova Orleans, onde 12 dos 17 juízes foram nomeados por presidentes republicanos, seis por Trump. Nomeado por Trump.

A regra da FTC anularia os acordos de não concorrência existentes, uma vez que se aplica a executivos em “posições de formulação de políticas” que ganham pelo menos 151.164 dólares por ano. Isto impedirá que as empresas imponham nova concorrência, mesmo aos executivos.