Johnny Depp volta à fama com filme de abertura de Cannes

[1/3] 76º Festival de Cinema de Cannes – Chegadas no tapete vermelho – Competição externa e exibição de “Jeanne du Barry” – Cannes, França, 16 de maio de 2023. Johnny Depp posa. REUTERS/Yara… Consulte Mais informação

CANNES, 16 Mai (Reuters) – Johnny Depp voltou a ser celebridade nesta terça-feira, dando autógrafos e tirando fotos com fãs antes da estreia de seu primeiro filme, “Jeanne du Barry”, no Festival de Cinema de Cannes. Seu caso de difamação de alto perfil.

Fãs na cidade da Riviera Francesa foram vistos segurando cartazes com corações dizendo “Parabéns, Johnny” e “Desculpe”.

Mats Mikkelsen, Helen Mirren de cabelos azuis e John C. O festival fez jus à sua reputação glamorosa com um desfile de estrelas, incluindo Reilly andando no tapete vermelho.

Michael Douglas, acompanhado por sua esposa, Catherine Zeta-Jones e sua filha, não parou de dar autógrafos ao entrar no Grand Theatre Lumiere, onde o ator de 78 anos foi presenteado com uma Palma de Ouro honorária. .

“Existem centenas de festivais de cinema ao redor do mundo, mas há apenas um, Cannes”, disse Douglas à multidão. “De repente, (tem) 76 anos – sou mais velho que o festival”, brincou.

O ícone do cinema francês de 79 anos, Catherine Deneuve, que enfeitou o pôster do festival deste ano, também foi convidada ao palco para se dirigir aos convidados.

Depp interpreta o rei Luís XV em “Jeanne du Barry”, estrelado pelo ator e diretor francês Maïwenn Le Besco, conhecido como Maïwenn, como Madame du Barry, a cortesã francesa que se torna a favorita do rei.

Os críticos destacaram a aparência verde do filme, que foi financiado em parte por um orçamento de US$ 22,4 milhões da Fundação de Filmes do Mar Vermelho da Arábia Saudita – mas disseram que faltou impulso.

“Mesmo a performance de Johnny Depp – alguns diriam que o elenco de dublês – fornece algumas emoções iniciais para King, e depois boceja”, escreveu o The Hollywood Reporter.

O filme em francês, que ainda não tem data de lançamento na América do Norte, marca o início de um retorno do ator de “Piratas do Caribe”, que fez poucas aparições no cinema ou na televisão desde que seu julgamento terminou em junho de 2022.

Depp obteve uma vitória quase total em seu processo de difamação contra a ex-esposa e atriz Amber Heard por um júri dos Estados Unidos, com os jurados concedendo a ele mais de US$ 10 milhões em danos.

Dois anos atrás, Depp perdeu um caso de difamação na Grã-Bretanha contra o tablóide Sun, que o chamou de “espancador de mulheres”. Pouco depois, Depp foi demitido da franquia de filmes “Animais Fantásticos”, spin-off de “Harry Potter”.

O diretor do festival, Thierry Fremaux, disse na segunda-feira que não sabia da aparição de Depp nos Estados Unidos e que não havia motivo para não incluir o filme porque ele não foi proibido de atuar.

Uma carta aberta assinada por mais de 100 atores publicada pelo jornal francês Liberation na terça-feira criticou Cannes por “estender o tapete vermelho para homens e mulheres ofensivos”. Apesar de não citar nenhum detalhe, ele enviou uma mensagem de que tais ações não têm consequências.

Relatório de Miranda Murray; Edição por Jonathan Otis

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.