Revisão remasterizada de Gargoyles (alterar eShop)

Em meados dos anos 90, a Disney produziu um desenho animado Gárgulas Destacou-se um pouco de outros programas do cenário da animação. Com seu formato de narrativa sequencial, história rica e tom sombrio, ele rapidamente ganhou seguidores cult ao longo de sua exibição, embora nunca tenha conquistado uma base de fãs grande o suficiente para permitir que House of Mouse se transformasse em uma grande franquia.

No auge da popularidade do programa, uma adaptação de videogame foi produzida para o Sega Genesis durante o crepúsculo da quarta geração de consoles de jogos, embora tenha recebido críticas e vendas medianas. Agora que Gargoyles está tentando retornar com o recentemente anunciado programa Disney +, é apropriado que a Disney esteja relançando o jogo como Gargoyles Remastered do Cali Clip Studios. Com algumas novidades, como um recurso de retrocesso e arte e música atualizadas, esse renascimento de um clássico cult meio esquecido é bom, mas, como outros títulos da Disney de 16 bits, não envelheceu muito bem.

A narrativa em Gargoyles Remastered é vagamente baseada no enredo do programa, mas como esperado de um jogo dos anos 90, não chega nem perto da narrativa profunda do programa. O enredo aqui é tratado inteiramente através de uma série de cenas estáticas antes e depois dos níveis, com algumas frases explicando aproximadamente a premissa. A essência básica é que você joga como Golias, o líder de um antigo clã mágico de gárgulas da Escócia que lutou contra os malvados vikings, e depois de passar mais de mil anos como uma estátua de pedra, você é transportado para a moderna Manhattan. Uma vez acordado, Golias descobre que deve mais uma vez lutar contra seus antigos inimigos na Nova Era, que procuram usar a relíquia conhecida como Olho de Odin para seus próprios propósitos nefastos. É uma ótima história considerando o escopo do jogo em que aparece, embora pareça um pouco superficial quando se conhece a história muito mais profunda subjacente a ela.

A jogabilidade segue o modelo básico de um jogo de plataforma de ação de rolagem lateral simples. Golias tem alguns ataques de furto, um movimento de agarrar próximo e um salto duplo, enquanto se ele puder acelerar, ele pode explodir paredes fracas com um movimento de carga. Existem cinco (tecnicamente seis) níveis para abrir caminho, cada um projetado de uma forma relativamente linear e um tanto caótica. A coisa toda leva no máximo uma hora, desde que você não perca vidas e tenha que recomeçar.

Embora seja divertido experimentar um pedaço um tanto obscuro da história dos jogos, está claro que Gargoyles surgiu no auge de uma era em que os desenvolvedores tornavam os jogos excessivamente difíceis para que as crianças não conseguissem vencê-los para um aluguel de fim de semana. Os inimigos consomem enormes quantidades de saúde, enquanto os raros e ocultos itens de saúde não restauram quase nada. Durante os desafiadores segmentos de plataforma, há casos frequentes em que inimigos fora da tela atingirão você com uma variedade de ataques. A detecção de acerto em seus ataques é estranha, não deixa completamente claro que você não acertou o inimigo, mesmo que pareça que o ataque acertou.

Para seu crédito, há algo estranhamente charmoso em um jogo retrô que parece um jóquei dessa maneira, mas a novidade passa muito rápido. Felizmente, Gargoyles tornou a experiência muito mais fácil desta vez, graças à introdução do recurso Rewind, que permite repetir coisas em segundos para repetir seções difíceis quantas vezes quiser. Isto certamente torna as coisas mais suportáveis, mas também tem o efeito de remover a dificuldade que tornou este jogo “longo” em primeiro lugar. Role os créditos depois de uma hora e não há nada a fazer a não ser repetir desde o início.

Quanto à sua apresentação, Gargoyles Remastered possui um recurso interessante onde você pode alternar perfeitamente entre o lançamento original do Genesis e a nova versão remasterizada com o toque de um botão, ao contrário do excelente Wonder Boy: The Dragon Trap. A jogabilidade e a física são idênticas entre as duas versões, então qual delas você usa é uma questão de gosto pessoal. Reconhecemos os visuais mais exóticos e as frases de efeito crocantes do original de 16 bits; Nova arte e trilha sonora remasterizada Bom trabalhoMas parece um pouco fora do personagem e perde a atmosfera original.

Também é um pouco decepcionante que Gárgulas não tenha o conteúdo da galeria apresentado na coleção de jogos clássicos da Disney. Isso não é totalmente inesperado, dado o status do programa de TV como o padrasto não amado do catálogo de desenhos animados da Disney dos anos 90, mas ainda assim seria bom ver arte conceitual, materiais de marketing e algumas entrevistas com desenvolvedores sobre a produção do jogo original. ou mostrar. Além disso, não podemos deixar de nos perguntar por que foi omitido aqui, visto que a Disney já demonstrou vontade de apresentar tal conteúdo em relançamentos recentes de outros jogos da mesma época.

Aliás, parece estranho que Gargoyles Remastered seja um lançamento independente e não incluído como DLC na Disney Classic Games Collection. O livro da Selva e a versão SNES Aladim Alguns anos após o lançamento inicial do jogo. Talvez não seja ‘clássico’ o suficiente? No lançamento, Gargoyles Remastered custará 15 dólares, mas você O maior Fã de Gargoyles, a proposta de valor deste lançamento é sem dúvida baixa.