O prefeito de Miami, Suarez, supervisiona a corrida presidencial em meio à turbulência na prefeitura

Depois de entrar em conflito repetidamente com os comissários da cidade que demitiram seu chefe de polícia em 2021, o Sr. Suarez assumiu a liderança e trabalhou para aumentar seu perfil. Ele se recuperou da Covid e mais tarde se viu postando vídeos online sobre como melhorar a cidade, respondendo a um capitalista de risco que sugeriu que ele mudasse o Vale do Silício para Miami postando no Twitter em 2020. “Como posso ajudar?”

Ele promoveu fortemente a criptomoeda, chamando Miami de “capital criptográfica do mundo” antes de entrar em colapso no ano passado.

Depois de uma série de revelações do The Miami Herald de que ele não revelou interesses financeiros, inclusive para um desenvolvedor, o Sr. Suarez ficou sob intenso escrutínio. Ele pagou a ele pelo menos $ 170.000 $ 70 milhões nos últimos dois anos para ajudar no projeto.

“Não sei por que meu jornal local está obcecado com quantos trabalhos estou fazendo”, disse ele disse Programa de notícias de domingo da CBS “Face the Nation”. “Acho que eles deveriam se concentrar no cargo de prefeito e acho que estou fazendo um ótimo trabalho.”