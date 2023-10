Jim Jordan perdeu uma segunda candidatura para presidente da Câmara em meio à forte oposição do Partido Republicano

CNN

–



Representante do Partido Republicano. Jim Jordan não conseguiu recuperar a vitória do presidente da Câmara no segundo turno de quarta-feira, tendo um desempenho pior do que no primeiro turno de votação do dia anterior. A derrota levanta sérias questões sobre se ele tem um caminho viável a seguir, enquanto os republicanos de Ohio enfrentam forte oposição e um impasse na Câmara.

Apesar da derrota, Jordan prometeu permanecer na corrida. Espera-se que a Câmara realize uma terceira votação do presidente na quinta-feira ao meio-dia horário do leste dos EUA. Sem um orador, a sala fica efetivamente silenciosa, uma situação perigosa que surge em meio a conflitos no exterior e à paralisação do governo no próximo mês.

A luta dos republicanos conservadores para ganhar força destacou os limites da influência de Donald Trump na corrida posterior ao cargo de porta-voz. O ex-presidente apoiou a Jordânia.

À medida que aumenta a pressão sobre os republicanos para saírem da crise de liderança, alguns são o orador interino, o representante do Partido Republicano na Carolina do Norte. Patrick McHenry tende a expandir seus poderes, embora tal medida gerasse polêmica e dividisse os republicanos.

Durante o primeiro turno de votação de terça-feira, 20 republicanos da Câmara votaram contra a Jordânia. Na quarta-feira, esse número subiu para 22, mostrando que a oposição ao candidato cresceu. Quatro novos votos republicanos contra a Jordânia e dois viraram a sua coluna. Dada a estreita maioria do Partido Republicano na Câmara, a Jordânia só pode perder por alguns votos, e um grande número de votos contra ele coloca o desafio fora de alcance.

Após sua segunda derrota no solo, Jordan notou que foi atacado pela pressão avançada.

“Não sabemos quando será a próxima votação, mas queremos continuar o diálogo com os nossos colegas”, afirmou.

“Continuaremos a conversar com os membros e a trabalhar”, disse ele.

Jordan é uma figura polarizadora na disputa pelo presidente da Câmara, um fator complicador em sua tentativa de garantir votos. Ele é um forte aliado de Trump, tem uma reputação de longa data como rebelde conservador e ajudou a fundar o feroz House Freedom Caucus. Como presidente do poderoso Comité Judiciário da Câmara, ele também tem sido uma figura chave nas investigações lideradas pelo Partido Republicano.

O ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, teve 15 rodadas de votação em janeiro. Mas a Jordânia enfrenta uma escalada difícil em meio a profundas divisões na bancada republicana da Câmara e na oposição que enfrenta.

As tensões e frustrações entre os republicanos da Câmara aumentaram à medida que a batalha pela presidência se arrastava. Alguns legisladores que votaram contra a Jordânia na corrida presidencial acusaram o que descreveram como uma campanha de pressão contra eles.

O deputado Steve Womack, do Arkansas, zombou do que chamou de táticas de “ataque, ataque, ataque” dos aliados da Jordânia contra oponentes republicanos.

“Obviamente, com base no que fiz – só posso falar comigo e no que minha equipe fez nas últimas 24 ou 48 horas – fica claro qual tem sido a estratégia: atacar, atacar, atacar. você, ataque-os, subjugue-os”, disse ele.

Representante do Partido Republicano A esposa de Don Bacon recebeu mensagens de texto anônimas alertando o marido para apoiar Jordan. Bacon tem sido veemente contra a Jordânia e foi um dos 20 republicanos que não apoiaram a Jordânia na votação de terça-feira.

“Seu marido não ocupará mais nenhum cargo político. Que decepção e fracasso ele é”, dizia uma das mensagens enviadas à esposa de Bacon, obtida por Bacon pela CNN.

A esposa de Bacon respondeu ao discurso dizendo: “Ele tem mais coragem do que você. Você não colocará seu nome em suas declarações.

Um legislador republicano votou em um congressista que ele não queria que fosse presidente. Pergunte por que

Entre aqueles que até agora se opuseram à candidatura da Jordânia estão os republicanos centristas, que dizem que o rosto do Partido Republicano na Câmara será um conservador de linha dura, e os legisladores ainda estão zangados com os republicanos que forçaram a saída de McCarthy. dando

Scalise inicialmente derrotou Jordan na convenção do Partido Republicano para se tornar o candidato a presidente da Câmara, mas depois desistiu da disputa em meio à oposição à sua candidatura.

Esta história e tópico foram atualizados com melhorias adicionais.