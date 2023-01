Reino Unido diz que nova ofensiva russa na Ucrânia provavelmente não progredirá

Biden diz ‘não’ quando questionado sobre F-16 para a Ucrânia

Zelensky diz que Moscou busca ‘vingança’.

Inglaterra diz que Rússia atacou Wuhleder com pelo menos um esquadrão

Maior ganho da Rússia neste mês desde meados de 2022

KYIV, Jan. 31 (Reuters) – Uma grande força russa avançou centenas de metros nesta semana em uma nova ofensiva importante contra um reduto controlado pelos ucranianos no sudeste da Ucrânia, embora um progresso significativo seja improvável, disse o Reino Unido nesta terça-feira.

Autoridades russas disseram que o avanço se firmou na cidade mineira de Wuhleder. Cave admite uma luta dura lá, mas diz que até agora tem evitado o ataque enquanto inflige pesadas perdas aos atacantes.

Em uma atualização de inteligência que forneceu detalhes raros do campo de batalha, o ministério britânico disse que a Rússia estava atacando a cidade com pelo menos uma força do tamanho de uma brigada, que normalmente tem capacidade total de vários milhares de soldados.

Até agora, os russos podem ter avançado várias centenas de metros ao sul, além do rio Kashlahach, que marca a linha de frente há meses. O pequeno rio corre na orla da cidade de Pavlivka, cerca de dois quilômetros ao sul de Wuhleder.

“Existe uma possibilidade realista de que a Rússia continue a obter ganhos locais neste setor. No entanto, é improvável que a Rússia tenha tropas suficientes não comprometidas na região para fazer um progresso operacional significativo.”

Ele disse que os comandantes russos estão tentando criar um novo eixo de avanço para desviar as forças ucranianas da cidade de Baghmut, que tem sido o foco principal da ofensiva russa há meses.

A Reuters não pôde confirmar de forma independente a situação na região.

Wuhleder está localizado no extremo sul da parte leste da Ucrânia, com vista para as linhas ferroviárias que abastecem as forças russas no extremo sul próximo. A Ucrânia repeliu vários ataques russos à cidade desde o início da guerra, onze meses atrás.

A ofensiva russa ocorre depois que Moscou fez avanços significativos em torno de Bagmut nas últimas duas semanas, seus maiores ganhos desde que a Ucrânia retomou grandes extensões de território no segundo semestre de 2022. Primeiro lugar em novembro.

Especialistas militares dizem que Moscou está determinada a ter sucesso na Ucrânia nos próximos meses, antes que Kyiv receba centenas de tanques e veículos blindados ocidentais recentemente prometidos para uma contra-ofensiva para recapturar o território ocupado neste ano.

Pakmut, uma cidade que já abrigou 100.000 pessoas, parece cada vez mais vulnerável depois que a Rússia tomou a cidade de mineração de sal de Soledar, ao norte, há uma semana. Moscou afirma ter obtido ganhos adicionais significativos nos subúrbios ao norte e ao sul de Pakmut; Kyiv diz que a cidade em si ainda não corre o risco de cair, mas a luta lá é dura.

Vingança

[1/6] Uma vista aérea mostra edifícios danificados enquanto a ofensiva da Rússia continua em Wuhleder, na Ucrânia, nesta captura de tela de um vídeo manual lançado em 27 de janeiro de 2023.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu a ofensiva russa no leste como uma tentativa de “vingar” suas perdas anteriores.

“E não acho que eles serão capazes de fornecer à sua comunidade um resultado positivo concreto para o ataque. Tenho fé em nossos militares. Vamos detê-los pouco a pouco e destruí-los e preparar nosso grande contra-ataque, ” ele disse. disse na segunda-feira.

As ofensivas russas nas últimas semanas tiveram um grande custo, inicialmente contando principalmente com mercenários, incluindo milhares de criminosos recrutados em prisões russas e enviados para a batalha em ondas humanas sem treinamento ou equipamento adequado.

Mas a convocação de centenas de milhares de reservistas pela Rússia no final do ano passado significa que Moscou agora é capaz de reconstruir unidades regulares do exército que foram esgotadas ou esgotadas antes da guerra.

Um comunicado do Ministério da Defesa britânico disse que o ataque a Wuhledar foi liderado por uma unidade da infantaria naval russa, que tentou, sem sucesso, invadir a cidade em novembro.

F-16: Biden diz não

Desde que conquistou um compromisso ocidental com os tanques após meses de lobby, Kyiv avançou com pedidos adicionais de armas, incluindo pedidos de caças a jato, como os F-16 americanos. Nenhum dos lados poderia obter o controle dos céus da Ucrânia.

O Ocidente até agora se recusou a enviar armas que poderiam ser usadas para atacar profundamente a Rússia, uma linha que os países ainda não querem cruzar. Questionado por repórteres na Casa Branca na segunda-feira se Washington enviaria F-16, o presidente dos EUA, Joe Biden, respondeu: “Não”.

No entanto, a Ucrânia continua esperançosa. O ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, deveria se encontrar com o presidente Emmanuel Macron em Paris na terça-feira e disse a repórteres em Haia na segunda-feira que “nada está excluído por definição” quando se trata de ajuda militar.

Macron disse que qualquer movimento para enviar os jatos dependeria de fatores, incluindo a necessidade de evitar uma escalada e a garantia de que a aeronave não “tocaria o solo russo”.

Questionado por um repórter antes de Biden falar, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki não descartou o fornecimento de F-16 para a vizinha Ucrânia.

Em comentários publicados em seu site, Morawiecki disse que tal intercâmbio ocorreria “em total coordenação” com os países da Otan. A Polônia há muito pressiona agressivamente pelo apoio militar ocidental à Ucrânia.

reportagem do Reuters Bureau por Peter Graff; Edição por Frank Jack Daniel

