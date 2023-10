Fontes dizem que os 76ers concordaram em negociar James Harden com os Clippers

ESPNLeitura de 2 minutos

A temporada 2022-23 de James Harden é melhor com 76 corridas Aqui estão os melhores destaques da última temporada de James Harden com o Philadelphia 76ers.

O O Philadelphia 76ers concordou com uma troca que enviaria o guarda James Harden para o LA Clippers, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Fontes dizem que os Clippers estão enviando Marcus Morris, Nick Bottom, Robert Covington, KJ Martin, várias escolhas de draft e uma grande troca para a Filadélfia. Junto com Harden, PJ Tucker e Filip Petrusev estão se mudando para Los Angeles como parte do acordo.

Harden, 34, solicitou a troca em junho, quando adquiriu sua opção de jogador de US$ 35,6 milhões para a temporada 2023-24. Durante uma aparição promocional na China em agosto, ele chamou repetidamente o presidente de operações de basquete do 76ers, Daryl Morey, de “mentiroso” e admitiu que o relacionamento deles era irreparável ao retornar ao time no início deste mês.

Harden ainda não jogou pelo Philadelphia nesta temporada e estava no banco com seus companheiros durante o jogo de domingo, vestindo jeans e um moletom verde, após participar do treino pré-jogo e da sessão de vídeo do 76ers.

Esperava-se que Harden participasse do treino de terça-feira nas instalações da equipe em Camden, Nova Jersey.

10 vezes All-Star, Harden tem sido um dos melhores jogadores da liga na última década, ganhando três títulos de pontuação e o prêmio de MVP da liga de 2018. Ele liderou o campeonato em assistências na temporada passada.

Harden, que cresceu no sul da Califórnia e estrelou na Artesia High School em Lakewood, manifestou interesse em ser negociado com os Clippers. A mudança o reúne com Russell Westbrook, seu ex-companheiro de equipe no Oklahoma City Thunder.