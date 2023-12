Illinois recomenda máscaras em ambientes de saúde à medida que aumentam as infecções respiratórias – NBC Chicago

Observação: o vídeo no player acima é de uma reportagem anterior.

Em resposta a um aumento nas infecções respiratórias, o Departamento de Saúde Pública de Illinois emitiu orientações na sexta-feira pedindo o uso de máscaras em certas áreas das instalações de saúde.

Tanto Illinois quanto o país viram recentemente um aumento esperado nos casos de vírus respiratórios, incluindo Covid-19, influenza e RSV, disse o diretor do IDPH, Dr. Sameer Vohra, em um comunicado à imprensa. De acordo com os dados mais recentes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, um total de 1.039 hospitalizações foram relatadas na semana encerrada em 25 de novembro, um aumento de 20% em relação à semana anterior.

Quarenta e quatro dos 102 condados de Illinois, incluindo o condado de Kankakee, na área de Chicago, tiveram os níveis mais altos de hospitalizações, mostraram os dados.

Como resultado do aumento de doenças respiratórias, o IDPH está a encorajar todos os sistemas de saúde em todo o estado a considerarem a implementação de máscaras nas áreas de cuidados de pacientes, especialmente se cuidarem de pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos. De acordo com as recomendações do CDC, o mascaramento universal deve ser considerado durante níveis elevados de COVID-19 – em todas as instalações, áreas de alto risco ou populações específicas de pacientes.

Mesmo que uma instalação não exija máscaras, os indivíduos devem continuar a usar máscara ou respirador com base na escolha pessoal, de acordo com o CDC, com base nas suas atividades recentes e na probabilidade de desenvolver doenças graves se perceberem o risco de infecção.

Não está claro se as unidades de saúde específicas da área de Chicago restabeleceram as políticas de máscara devido ao aumento de doenças respiratórias.

Vohra instou os residentes a tomarem certas medidas para manter a saúde e a segurança de suas famílias – incluindo o uso de máscaras em locais lotados, a prática de uma boa higiene das mãos e a vacinação contra Covid, gripe e RSV – se forem elegíveis.

“Essas ferramentas são especialmente importantes para pessoas com alto risco de doenças graves, incluindo pessoas com mais de 65 anos, imunocomprometidas ou com condições médicas crônicas…”, disse ele. “E pais e cuidadores: como a capacidade da UTI pediátrica é limitada em muitas partes do estado, protejam também essas crianças pequenas”.