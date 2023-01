Cindy Williams, estrela de Laverne & Shirley, morre aos 75 anos

Nascida no bairro de Van Nuys em Los Angeles, a Sra. Williams se interessou por atuar durante o ensino médio e frequentou o Los Angeles City College, onde se formou em artes cênicas, de acordo com as biografias fornecidas pela Sra. Kranis. Ela trabalhou em A casa de panquecasAssim como a boate Whiskey a Go Go de Hollywood, de acordo com O Repórter de Hollywood.

Seus primeiros papéis na televisão incluíram episódios de “Room 222”, “The Nanny and the Professor” e “Love, American Style”.

ela escreveu A livro de memórias Em 2017 e completou a turnê nacional de teatro do show de uma mulher: “Me, Myself and Shirley” no ano passado. No programa, ele descreveu sua vida em Hollywood e seu relacionamento com a Sra. Marshall.

“Não dava para jogar uma carta entre nós porque estávamos no ritmo”, disse ele no ano passado. Em entrevista à NBC. “Eu não poderia ter feito isso com mais ninguém.”

“Honestamente, acho que a melhor parte do show é o público”, disse Williams. “Eu recebo um grande chute do público rindo das coisas.”

Shelock McNeill A pesquisa contribuiu.