Reguladores assumem o controle do First Republic Bank e vendem ativos para o JP Morgan

1 Mai (Reuters) – Reguladores apreenderam o First Republic Bank (FRC.N) e venderam seus ativos para o JPMorgan Chase & Co (JPM.N) nesta segunda-feira, em um acordo para resolver a maior falência de um banco dos Estados Unidos desde a crise financeira de 2008. Uma linha sob a prolongada turbulência bancária.

O First Republic estava entre os credores regionais dos EUA atingidos por uma crise de confiança no setor bancário em março, quando os depositantes entraram em pânico com o colapso de dois outros bancos americanos de médio porte, causando uma fuga em massa de bancos menores para gigantes como o JP Morgan.

O banco definhou desde então, mas os investidores fugiram novamente na semana passada, quando revelou planos de amortizar mais de US$ 100 bilhões em saídas no primeiro trimestre e explorar novas opções.

Uma semana depois, os reguladores da Califórnia apreenderam na segunda-feira o First Republic e o colocaram na concordata do FDIC depois de vender seus ativos, marcando a terceira maior falência de um banco dos EUA em dois meses e a maior desde o Washington Mutual em 2008.

As ações do JPMorgan subiram 2% na segunda-feira, enquanto as ações de bancos intermediários caíram e o KBW Regional Bank Index (.KRX) caiu 2,7%. Os acionistas da First Republic serão eliminados na transação, disseram analistas da Wedbush. As ações do banco caíram 43,3% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira.

Como parte de um acordo para pagar ao JP Morgan US Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) US$ 10,6 bilhões, o banco com sede em São Francisco controlará a maior parte de seus ativos e obterá acesso à cobiçada base de clientes afluentes da Primeira República.

Jamie Dimon, presidente e CEO do JP Morgan, também desempenhou um papel fundamental na crise financeira de 2008.

O acordo custaria ao fundo de seguro de depósitos do FDIC cerca de US$ 13 bilhões, de acordo com a estimativa inicial do regulador.

O presidente dos EUA, Joe Biden, elogiou na segunda-feira o acordo por proteger os depositantes, em vez de pagar a conta dos contribuintes. Ele repetiu seu apelo por uma regulamentação e supervisão bancárias mais fortes.

“Essas ações vão garantir que o sistema bancário permaneça são e salvo”, disse Biden em um evento na Casa Branca. “Criticamente, os contribuintes não são os que estão no gancho.”

A Casa Branca elogiou as medidas “decisivas” tomadas pelos reguladores para proteger os depositantes e manter o sistema bancário estável. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que as medidas também garantiriam a responsabilidade da Primeira República, que ela chamou de “grosseiramente mal administrada”.

Grande demais para falhar?

Analistas e executivos do setor disseram que o acordo – que contou com várias ofertas de bancos no fim de semana depois que o FDIC conduziu um processo de licitação – deve acalmar os mercados. Mas isso tem um custo, acrescentaram: os grandes bancos estão ficando mais fortes, enquanto os bancos menores estão ficando mais difíceis de fazer negócios.

[1/3] Pessoas passam pela agência do First Republic Bank em São Francisco, Califórnia, EUA, em 28 de abril de 2023. REUTERS/Loren Elliott/Foto de arquivo

Dennis Kelleher, CEO da Better Markets, um grupo de reforma de Wall Street, disse que o leilão resulta em “consolidação insalubre, concorrência desleal, um aumento alarmante de bancos grandes demais para falir – todos os quais prejudicam bancos comunitários, empréstimos a pequenas empresas e crescimento econômico”.

O JPMorgan já possui mais de 10% do total de depósitos bancários do país. O Wells Fargo disse em uma nota de pesquisa que os depósitos líquidos do JPM aumentarão 3% como resultado do acordo.

“Precisamos de bancos grandes e bem-sucedidos na maior economia do mundo”, disse Dimon a repórteres em uma teleconferência. “Temos a capacidade de atender nossos clientes – cidades, escolas, hospitais, governos. Contamos com o FMI, o Banco Mundial. Qualquer um que pense que a América não deveria ter isso pode me ligar diretamente.”

Jane Fraser, executiva-chefe do rival Citigroup, elogiou o acordo como a solução da última grande fonte de incerteza para o setor após um período de turbulência.

“Não estigmatize todos os bancos regionais e pequenos como um grande problema”, disse Fraser em uma conferência.

“Esta não é uma crise financeira global, não é uma crise de poupança e empréstimo. Haverá estresse, mas vamos direcioná-lo para onde está.”

taxas crescentes

O setor bancário global foi abalado pelo fechamento do Silicon Valley Bank e Signature Bank em março, uma fuga de depósitos de credores dos EUA, forçando o banco central a tomar medidas de emergência para estabilizar os mercados com o Credit Suisse da Suíça (CSGN.S). Rival UBS ( UBSG.S ). Essas falhas ocorreram depois que o Silvergate, focado em criptomoedas, foi liquidado voluntariamente.

Alguns culparam anos de política monetária agressiva como a causa raiz da crise no setor bancário, após a reversão repentina do Federal Reserve dos EUA e os rápidos aumentos das taxas de juros no ano passado.

“Quando era apenas o SVB, era fácil culpar o governo. Mas agora, quando olhamos para o sistema, fica claro que o banco central está agindo rápido demais, rápido demais e quebrando as coisas”, disse Thomas J. disse Hayes, presidente e presidente. Membro Gerente, Great Hill Capital.

O JPMorgan estava entre vários compradores interessados, incluindo o PNC Financial Services Group (PNC.N) e o Citizens Financial Group Inc (CFG.N), que apresentaram lances finais em um leilão pelos reguladores dos EUA no domingo, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

O JP Morgan aceitou todos os depósitos do banco e pagará US$ 25 bilhões dos US$ 30 bilhões depositados no First Republic em março.

Acrescentou que os 84 escritórios do banco falido em oito estados serão reabertos como filiais do JPMorgan Chase a partir de segunda-feira.

Reportagem de Saeed Azhar, Nubur Anand e Tatiana Bacher em Nova York; Edição por Stephen Coates e Kirsten Donovan

