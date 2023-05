Tornado atinge Virginia Beach, danificando centenas de casas e provocando estado de emergência

Tornado deixa rastro de destruição em Palm Beach Gardens

Uma cidade de Virginia Beach declarou estado de emergência depois que um tornado EF-3 passou pela área no domingo, danificando dezenas de casas, derrubando árvores e causando vazamentos de gás.

Não houve relatos imediatos de feridos e não houve necessidade de resgatar ninguém dos escombros dos prédios desabados, disseram autoridades na segunda-feira. No entanto, eles observaram que os esforços de resgate foram realizados em meio a condições climáticas severas.

Autoridades municipais disseram Não está claro quantas casas foram danificadas, mas as estimativas variaram de 50 a 100 depois que o tornado atingiu pouco depois das 18h.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



“Tivemos uma resposta tremenda de nossos socorristas e de muitos funcionários da cidade”, disse Duhany a repórteres. “Não temos todas as respostas agora. Estamos trabalhando para obter uma imagem completa da extensão dos danos, mas sabemos que centenas de casas podem ter sido afetadas.”

O Corpo de Bombeiros de Virginia Beach compartilhou imagens dramáticas de drones dos danos no Facebook. “Nossos sentimentos à comunidade de Great Neck e a todos os afetados pela tempestade da noite passada”, escreveu o departamento. “Estamos gratos por nenhuma vida ter sido perdida.”

Nossos corações estão com a comunidade Great Neck e todos os afetados pela tempestade da noite passada. Agradecemos que não houve vítimas. Queríamos compartilhar com a comunidade algumas imagens capturadas por nosso drone ontem à noite. #tornado #VBStrong #communityhelpers #disasters @CityofVaBeach #firefighters #firstresponders FEMA Federal Emergency Management Agency Virginia Beach Professional Fire & EMS Virginia Beach City Govt. postado por Corpo de Bombeiros de Virgínia Beach segunda-feira, 1 de maio de 2023

Os meteorologistas classificaram o tornado como um tornado EF-3, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. Confiante. Uma classificação que cai no meio da escala Enhanced Fujita – ou EF -, que classifica os furacões de 0 a 5, significa que um furacão é “severo”, com velocidades de vento estimadas entre 136 e 165 milhas por hora. Empresa. Os cientistas usam a escala EF para avaliar a velocidade do vento de um furacão com base nos danos causados.

As equipes de avaliação de danos continuaram a pesquisar a área na segunda-feira, enquanto as autoridades trabalhavam para chegar a uma avaliação mais definitiva. O pessoal de segurança pública vasculhou 115 edifícios danificados até agora, de acordo com um representante da gestão de emergência, que sugeriu que a área permanecerá em estado de emergência por algum tempo.

Três escolas locais foram fechadas na segunda-feira, pois o superintendente citou “desafios” de tráfego nas áreas afetadas.

“Com base na assinatura de destroços no radar, relatórios de danos e vídeos da tempestade, podemos confirmar que houve um tornado”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia em Wakefield, Virgínia. Em um tweet.

Estrada do Rio e N. Diz-se que a área da Great Neck Road sofreu os maiores danos. Também inclui Upper Chelsea Reach e Haversham Close.

A Virginia Natural Gas respondeu a várias residências com vazamentos de gás e a Dominion Energy relatou menos de 1.000 interrupções na segunda-feira.

Três escolas foram fechadas na segunda-feira devido a danos causados ​​por tempestades O distrito escolar disse.

Como resultado do mau tempo, o festival Something in the Water em Virginia Beach cancelou todos os eventos para domingo, o terceiro dia do festival. Cancelado.

“Ninguém quer fazer esta ligação, mas não podemos prever ou negociar o tempo esta noite. Acima de tudo, nossa responsabilidade é garantir a segurança pública”, disse Duhany.

O mau tempo em Virginia Beach veio depois de trovoadas, granizo grande e pelo menos um Um furacão foi confirmado para atingir a Flórida no sábado.