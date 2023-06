Aaron Judge rompeu ligamento no dedo do pé e não tem previsão de retorno



"Foi o que mencionei à comissão técnica; quero testar um pouco", disse o juiz. ver onde está. Eu corro no campo ou não diria fazer muitas atividades de beisebol. Ficar inativo é como, 'Fizemos muitas coisas aqui. Estamos fazendo um grande progresso. Vamos testar o que eu 'na verdade vou fazer no campo.'"



Ele ainda sente dor quando anda e não pode correr neste momento. disse o juiz.



“Se eu puder correr, estaremos fora ”, disse o juiz. “Se eu puder correr, estarei lá jogando na defesa, fazendo minhas coisas. Nós vamos encontrar a batida. Mas se não consigo me mexer, esse é o principal obstáculo que temos que superar. … O mais importante é que você empurra o polegar para trás \\[when\\] batidas Eu quero ter certeza[there is\\] Equilíbrio e deslocamento de peso serão a maior chave. Assim que superarmos esse obstáculo, vamos correr e bater.”



A cirurgia não foi recomendada, e o juiz levantou a possibilidade de receber uma injeção de cortisona para mascarar seu desconforto quando ele se aproximava de uma recuperação. campo.



"É uma pequena mudança", disse o Dr. Spencer Stein, um cirurgião ortopédico esportivo da NYU Langone Health que não tratou de Judge. "Mais cedo, ouvi uma entorse. Está tudo em um espectro, mas uma tensão pode ser um estiramento de baixo grau ou uma pequena lágrima. Já que eles estão usando 'lágrimas' agora, isso me faz pensar que é uma lesão de alto grau e pode precisar de mais tempo."





Dr. Stein disse que suspeita que a ruptura parcial levará seis semanas ou mais para cicatrizar porque o juiz ainda não consegue andar sem desconforto. Dois meses a partir da data da lesão", disse o Dr. Stein. "É reconfortante que eles não tenham dito que ele precisava de cirurgia logo de cara, mas estou cautelosamente otimista porque eles mudaram a história, então a linha do tempo mudou um pouco."



Ele perguntou se estava certo. Em agosto, o juiz se recusou a responder.



“Não estou lhe dando nenhum prazo. Não há necessidade”, disse o juiz. “Eu tenho que melhorar e então estarei fora.” Boone parou antes de dizer que o juiz definitivamente retornaria em 2023. sentimento”, disse Boone. Ele acrescentou que a compreensão do juiz melhorou nas últimas semanas.



”Ele pode fazer um pouco mais todos os dias, mas não a ponto de correr ou fazer coisas completas de beisebol”, disse Boone. “Continuamos esperando e o levamos até lá. Ele é tão duro quanto eles vêm. Ele quer estar lá novamente. Continuaremos a tentar curá-lo e tratá-lo. Com lesão no dedo. O ataque deles é o último em média de rebatidas (0,196), porcentagem na base e rebatidas (0,603) e corridas por jogo (3,1) nesse período.



"A verdade é que estamos sem ele no momento. Temos que encontrar uma maneira de fazer isso", disse Boone. "Temos as pessoas lá para fazer isso. Temos que fazer um trabalho melhor agora para pressionar os arremessadores e defesas adversários."

NEW YORK — PELA PRIMEIRA VEZ , Aaron Judge se referiu à lesão no dedão do pé direito como um ligamento rompido, obscurecendo ainda mais a possível data de retorno do jogador mais valioso da Liga Americana.

Judge saiu. Escalação dos Yankees desde 3 de junho,

